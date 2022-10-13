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Окупанти обстріляли Нікополь, є поранений
Армія країни-агресора РФ в ніч на 13 жовтня вкотре накрили вогнем Нікопольщину в Дніпропетровській області, є поранений.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"П’ять обстрілів і один поранений. Російські окупаційні війська усю ніч тероризували Нікопольщину "Градами" і важкою артилерією", - зазначив він.
За його словами, в Нікополі окупанти поранили 59-річного чоловіка, він знаходиться у лікарні у тяжкому стані.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У місті понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Понад 2 000 родин лишилися без світла. Резніченко зазначив, що енергетики уже працюють.
Крім того, російські снаряди прилетіли у лікарню, дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазини, на ринок, фабрику та пошту.
У Марганецькій громаді постраждалих від обстрілу немає, масштаби руйнацій з’ясовуються.
Нагадаємо, в ніч на 12 жовтня росіяни випустили по Нікополю понад 100 снарядів. Важко поранили 6-річну дівчинку.