Окупанти обстріляли Нікополь, є поранений

Армія країни-агресора РФ в ніч на 13 жовтня вкотре накрили вогнем Нікопольщину в Дніпропетровській області, є поранений.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"П’ять обстрілів і один поранений. Російські окупаційні війська усю ніч тероризували Нікопольщину "Градами" і важкою артилерією", - зазначив він.

За його словами, в Нікополі окупанти поранили 59-річного чоловіка, він знаходиться у лікарні у тяжкому стані.

У місті понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Понад 2 000 родин лишилися без світла. Резніченко зазначив, що енергетики уже працюють.

Крім того, російські снаряди прилетіли у лікарню, дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазини, на ринок, фабрику та пошту.

У Марганецькій громаді постраждалих від обстрілу немає, масштаби руйнацій з’ясовуються.

Нагадаємо, в ніч на 12 жовтня росіяни випустили по Нікополю понад 100 снарядів. Важко поранили 6-річну дівчинку.