Оккупанты обстреляли Никополь, есть раненый

Армия страны-агрессора РФ в ночь на 13 октября в очередной раз накрыли огнем Никопольщину в Днепропетровской области, есть раненый.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Пять обстрелов и один раненый. Российские оккупационные войска всю ночь терроризировали Никопольщину "Градами" и тяжелой артиллерией", - отметил он.

По его словам, в Никополе оккупанты ранили 59-летнего мужчину, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В городе изуродовано более 30 многоэтажных и частных домов, газопроводы и линии электропередач. Более 2000 семей остались без света. Резниченко отметил, что энергетики уже работают.

Кроме того, российские снаряды прилетели в больницу, детский сад, краеведческий музей, собор, магазины, на рынок, фабрику и почту.

В Марганецкой общине пострадавших от обстрела нет, масштабы разрушений уточняются.

Напомним, в ночь на 12 октября россияне выпустили по Никополю более 100 снарядов. Тяжело ранили 6-летнюю девочку.