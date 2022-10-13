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Оккупанты обстреляли Никополь, есть раненый
Армия страны-агрессора РФ в ночь на 13 октября в очередной раз накрыли огнем Никопольщину в Днепропетровской области, есть раненый.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Пять обстрелов и один раненый. Российские оккупационные войска всю ночь терроризировали Никопольщину "Градами" и тяжелой артиллерией", - отметил он.
По его словам, в Никополе оккупанты ранили 59-летнего мужчину, он находится в больнице в тяжелом состоянии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В городе изуродовано более 30 многоэтажных и частных домов, газопроводы и линии электропередач. Более 2000 семей остались без света. Резниченко отметил, что энергетики уже работают.
Кроме того, российские снаряды прилетели в больницу, детский сад, краеведческий музей, собор, магазины, на рынок, фабрику и почту.
В Марганецкой общине пострадавших от обстрела нет, масштабы разрушений уточняются.
Напомним, в ночь на 12 октября россияне выпустили по Никополю более 100 снарядов. Тяжело ранили 6-летнюю девочку.