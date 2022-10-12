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Оккупанты обстреляли рынок в Авдеевке: 7 погибших
12 октября в Авдеевке Донецкой области под обстрел попал центральный рынок. В этот момент там находились прохожие. Погибли 7 человек, еще 8 ранены.
Об этом сообщил начальник областной военной администрации Павел Кириленко.
"Россияне нанесли удар по центральному рынку, где в то время находилось немало людей", - отметил Кириленко.
По его словам, по меньшей мере 7 погибших и 8 раненых в результате утренних обстрелов города.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"У таких обстрелов нет никакой военной логики — только безудержное стремление убить как можно больше наших людей и запугать других. В этом суть россиян. Не способны противостоять украинскому войску, они воюют с безоружными гражданскими", - подчеркнул Кириленко.
Он еще раз призвал всех жителей области эвакуироваться.
"После победы мы все вернемся домой, а сейчас главное – выжить!", - подчеркнул глава ОВА.
Напомним, в результате ракетного удара по городу Курахово Донецкой области утром 8 октября были травмированы три человека.