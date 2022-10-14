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Оккупанты выпустили ракеты С-300 по Запорожью
14 октября Запорожье снова потерпело ракетный удар со стороны армии страны-агрессора РФ. В одном из районов города вспыхнул пожар.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Сегодня утром враг попал в областной центр тремя ракетами С300. Поражены объекты инфраструктуры", - отметил он.
По его словам, на месте попаданий возникли пожары. Там уже работают спасатели.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По предварительной информации, пострадавших нет.
"Сегодня возможны еще ракетные атаки. Соблюдайте правила безопасности. Берегите друг друга", - подчеркнул глава ОВА.
Отметим, в последние дни Запорожье под постоянными вражескими обстрелами.
12 октября по Запорожью и пригородах врагом было выпущено около семи ракет С-300 .
11 октября 2 вражеские ракеты попали в автосалон, в результате чего погиб 1 человек, возник пожар, сотрудникам ГСЧС удалось его потушить. Повреждена школа и амбулатория.
А ночью 10 октября оккупанты выпустили по городу 10 ракет. Вновь был разрушен многоэтажный жилой дом.