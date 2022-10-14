Оккупанты выпустили ракеты С-300 по Запорожью

14 октября Запорожье снова потерпело ракетный удар со стороны армии страны-агрессора РФ. В одном из районов города вспыхнул пожар.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Сегодня утром враг попал в областной центр тремя ракетами С300. Поражены объекты инфраструктуры", - отметил он.

По его словам, на месте попаданий возникли пожары. Там уже работают спасатели.

По предварительной информации, пострадавших нет.

"Сегодня возможны еще ракетные атаки. Соблюдайте правила безопасности. Берегите друг друга", - подчеркнул глава ОВА.

Отметим, в последние дни Запорожье под постоянными вражескими обстрелами.

12 октября по Запорожью и пригородах врагом было выпущено около семи ракет С-300 .

11 октября 2 вражеские ракеты попали в автосалон, в результате чего погиб 1 человек, возник пожар, сотрудникам ГСЧС удалось его потушить. Повреждена школа и амбулатория.

А ночью 10 октября оккупанты выпустили по городу 10 ракет. Вновь был разрушен многоэтажный жилой дом.