Российские военные убили женщину и повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской области, из-за чего некоторые поезда задерживаются

Армия Российской Федерации 6 ноября дважды за день открывала огонь по Ворожбянской громаде в Сумской области. В результате второго обстрела погибла женщина. Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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В полдень враг ударил по громаде из ствольной артиллерии. Попадания вражеских снарядов зафиксировали на улицах, во дворах местных жителей, а также в домах. Впоследствии эту же громаду россияне обстреляли еще и из реактивной системы залпового огня.

В результате осколочного ранения погибла 62-летняя местная жительница. При обстреле она находилась на огороде. Снаряд разорвался как раз в нескольких метрах от нее. Другая женщина получила ранения.

Россияне повредили 3 частных дома, один из них почти разрушен, так же как летняя кухня, баня и сарай. Повреждены электросети и осколками побиты газовые трубы. На месте работают аварийные бригады.

Кроме того, российские террористические обстрелы повредили железнодорожную инфраструктуру на участке между Сумами и Конотопом.

"У всех, кто находится в поездах в пределах Сумской области или есть планы на ближайшее время ехать - следите за сообщениями", - отметил Живицкий.

"Укрзализныця" также предупредила, что некоторые поезда будут следовать с задержкой и измененным расписанием:

№780 Киев — Сумы будет направляться в Ворожбу;

№45 Харьков — Ужгород будет следовать измененным маршрутом (без захода в Сумы) и задерживается ориентировочно на 3 часа;

№259 Сумы — Ивано-Франковск будет следовать измененным графиком и будет задерживаться ориентировочно на 3 часа.

"Пассажиры, которые должны совершить посадку на рейсы №45 и №259 на станциях Ворожба, Бахмач, Нежин и Конотоп, будут вывезены отдельным дополнительным рейсом в Киев, где будет осуществлена пересадка на другие поезда западного направления", — добавили в АО.

Остальные регионы также страдают от российской агрессии. Так, в ночь на 6 ноября и утром под вражеский огонь попали районы в Днепропетровской и Николаевской областях, а также Запорожье. В этот же день оккупанты атаковали Донетчину, в частности Бахмут.