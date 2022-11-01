Россия направила около 100 снарядов и мин на Сумскую область

Российские оккупационные войска 1 ноября использовали около сотни снарядов и мин для нанесения ударов по приграничным населенным пунктам в Сумской области. Под вражеский огонь попали шесть громад региона.

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Об этом в Facebook сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

В Шалыгинской громаде от российских минометных атак пострадали окрестности одного из пограничных сел. Всего зафиксировано 17 взрывов. В Великописаревской громаде от российских атак пострадал автомобиль.

Юношескую громаду россияне обстреляли дважды. Днем больше часа там продолжался артиллерийский обстрел из САУ. Зафиксировано 20 попаданий. Вечером россияне повредили объект энергосистемы.

Новослободскую громаду оккупанты обстреляли также из минометов. В результате повреждены два дома мирных жителей. Один мужчина получил ранение, его госпитализировали. В одном из хозяйств погиб лошадь.

Глуховская громада подверглось обстрелу из реактивной артиллерии, зафиксировано 15 попаданий. По окрестностям одного из сел Миропольской громады с 20:00 велся минометный обстрел.

Напомним, 17 октября армия страны-агрессора РФ ударила по критической инфраструктуре в Сумской области. Тогда пострадали люди. До этого 12 октября оккупационные войска также обстреляли объекты инфраструктуры в регионе.