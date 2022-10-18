Оккупанты обстреляли приграничье Сумской области, есть жертвы

Армия страны-агрессора РФ обстреляла из артиллерии Юнаковскую громаду Сумской области, погибли два человека.

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Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Под огонь попала Юнаковская громада Сумского района. Зафиксировано 14 прилетов. Россияне вели огонь по центру села и его окрестностям", - говорится в сообщении.

Он сообщил, что в результате обстрелов два человека погибли и один травмирован.

Напомним, 17 октября российские войска в период с 15:45 до 16:30 совершили обстрел города Середина-Буда Сумской области.