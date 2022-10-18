Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини, є загиблі

Армія країни-агресора РФ обстріляла з артилерії Юнаківську громаду Сумської області, загинули дві людини.

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Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Під вогонь потрапила Юнаківська громада Сумського району. Зафіксовано 14 прильотів. Росіяни вели вогонь по центру села та його околицях", - йдеться в повідомленні.

Він повідомив, що внаслідок обстрілів дві людини загинуло і одна травмована.

Нагадаємо, 17 жовтня російські війська в період з 15:45 до 16:30 здійснили обстріл міста Середина-Буда Сумської області.