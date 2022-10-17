Из России обстреляли пограничный город в Сумской области: загорелись частные дома

Российские войска в период с 15:45 до 16:30 17 октября произвели обстрел города Середина-Буда Сумской области, сообщает оперативное командование "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По данным военных, наблюдатели зафиксировали четыре прихода, предположительно из ствольной артиллерии, пять очередей по 3-5 выстрелов из гранатомета, две очереди из крупнокалиберного пулемета и пять очередей из стрелкового оружия.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения информация уточняется. Повреждены два дома (охвачены пламенем) в населенном пункте", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ОК "Север" сообщают, что с 16:30 до 16:35 наблюдатели зафиксировали семь приходов, предположительно из миномета калибра 120 миллиметров в районе села Сеньковка Городнянской общины Черниговской области, расположенной у стыка границ РФ, Беларуси и Украины.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавляют в командовании.

Напомним также, что около 5:20 понедельника российские войска нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Роменском районе Сумской области, что вызвало разрушения и пожар.