В Сумской области дали по 15 лет двум мужчинам, "сливавшим" данные о дислокации ВСУ

Шосткинский горрайонный суд 21 декабря приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Шостки, обвинявшегося в передаче куратору из России данных о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.

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Как сообщает Сумская областная прокуратура, поддерживавшая обвинение в суде, он признан виновным по части 2 статьи 28, части 2 статьи 111 Уголовного кодекса (государственная измена в условиях военного положения, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

Прокурор в суде доказал, что обвиняемый и его знакомый были вовлечены представителем Вооруженных сил России в конфиденциальное сотрудничество с целью получения разведывательных данных.

Установлено, что мужчины, следуя указаниям куратора, за денежное вознаграждение отправляли ему с помощью одного из мессенджеров фото и видео мест дислокации военных подразделений ВСУ и других военных формирований, данные о количестве их личного состава, местах дислокации, а также количестве военной техники и ее перемещениях на территории города Шостка и Шосткинского района.

Сообщник же обвиняемого еще 4 ноября был приговорен к такому же наказанию - 15 годам лишения свободы. При этом в прокуратуре добавляют, что "в отношении куратора из РФ продолжается следствие".

Расследование же велось следователями Управления Службы безопасности Украины в Сумской области по материалам Управления СБУ в Винницкой области.

Отметим при этом, что в Уголовный кодекс еще в марте была введена отдельная статья о несанкционированной передаче данных о движении, перемещении или размещении ВСУ, однако к указанным фигурантам она не применялась. Объяснений этому в прокуратуре не дают. Отметим, что они были задержаны уже 29 июля.

Напомним также, что недавно был осужден настоятель храма Украинской православной церкви в Лисичанске, который, как обнаружила СБУ, передавал информацию о боевых позициях украинских войск в этом городе и в районе Северодонецка.