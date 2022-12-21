На Сумщині дали по 15 років двом чоловікам, які "зливали" дані про дислокацію ЗСУ

Шосткинський міськрайонний суд 21 грудня засудив до 15 років позбавлення волі жителя Шостки, обвинуваченого в передачі куратору з Росії даних щодо місць дислокації підрозділів Збройних сил України.

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Як повідомляє Сумська обласна прокуратура, що підтримувала обвинувачення в суді, його визнано винним за частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу (державна зрада в умовах воєнного стану, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Прокурор у суді довів, що обвинувачений та його знайомий були залучені представником Збройних сил Росії до конфіденційного співробітництва з метою отримання розвідувальних даних.

Встановлено, що чоловіки, виконуючи вказівки куратора, за грошову винагороду відправляли йому за допомогою одного з месенджерів фото та відео місць дислокації військових підрозділів ЗСУ та інших військових формувань, кількості їх особового складу, місць дислокації, а також кількості їх військової техніки та її переміщення на території міста Шостка та Шосткинського району.

Спільника ж обвинуваченого ще 4 листопада було засуджено до такого ж покарання - 15 років позбавлення волі. При цьому в прокуратурі додають, що "стосовно куратора з РФ триває слідство".

Розслідування здійснювалось слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області за матеріалами Управління СБУ у Вінницькій області.

Зазначимо при цьому, що в Кримінальний кодекс ще в березні було введено окрему статтю про несанкціоновану передачу даних про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, однак до зазначених фігурантів вона не застосовувалася. Пояснень цьому в прокуратурі не надають. Зазначимо, що затримані вони були вже 29 липня.

Нагадаємо також, що нещодавно було засуджено настоятеля храму Української православної церкви в Лисичанську, який, як виявила СБУ, передавав інформацію про бойові позиції українських військ у цьому місті та в районі Сєвєродонецька.