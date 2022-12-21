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Суспільство
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На Сумщині дали по 15 років двом чоловікам, які "зливали" дані про дислокацію ЗСУ

На Сумщині дали по 15 років двом чоловікам, які "зливали" дані про дислокацію ЗСУ

Шосткинський міськрайонний суд 21 грудня засудив до 15 років позбавлення волі жителя Шостки, обвинуваченого в передачі куратору з Росії даних щодо місць дислокації підрозділів Збройних сил України.

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Як повідомляє Сумська обласна прокуратура, що підтримувала обвинувачення в суді, його визнано винним за частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу (державна зрада в умовах воєнного стану, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Прокурор у суді довів, що обвинувачений та його знайомий були залучені представником Збройних сил Росії до конфіденційного співробітництва з метою отримання розвідувальних даних.

Встановлено, що чоловіки, виконуючи вказівки куратора, за грошову винагороду відправляли йому за допомогою одного з месенджерів фото та відео місць дислокації військових підрозділів ЗСУ та інших військових формувань, кількості їх особового складу, місць дислокації, а також кількості їх військової техніки та її переміщення на території міста Шостка та Шосткинського району.

Спільника ж обвинуваченого ще 4 листопада було засуджено до такого ж покарання - 15 років позбавлення волі. При цьому в прокуратурі додають, що "стосовно куратора з РФ триває слідство".

Розслідування здійснювалось слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області за матеріалами Управління СБУ у Вінницькій області.

Зазначимо при цьому, що в Кримінальний кодекс ще в березні було введено окрему статтю про несанкціоновану передачу даних про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, однак до зазначених фігурантів вона не застосовувалася. Пояснень цьому в прокуратурі не надають. Зазначимо, що затримані вони були вже 29 липня.

Нагадаємо також, що нещодавно було засуджено настоятеля храму Української православної церкви в Лисичанську, який, як виявила СБУ, передавав інформацію про бойові позиції українських військ у цьому місті та в районі Сєвєродонецька.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов