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Один человек погиб в результате обстрела Сумской области
Армия РФ 23 января обстреляла дом многодетной семьи в Эсманьской громаде Сумской области. В результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
В результате обстрела громады оккупанты убили одну женщину, еще два человека получили ранения.
Зафиксировали в общей сложности 10 попаданий, огонь враг вел из ствольной артиллерии. Один из снарядов попал в здание местных жителей.
"На этот момент известно, что на месте взрыва погибла молодая женщина. Еще двое раненых в эти минуты эвакуируют в ближайшую больницу. Подробности впоследствии", — добавил Живицкий.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее в результате минометного обстрела села Студенок Эсманской громады Сумской области был поврежден с десяток домов, один разрушен полностью, в последнем ранение получил парень.
Кроме того, армия страны-агрессора РФ в первые дни января также обстреляла Сумскую область, в результате чего тогда на одном из предприятий вспыхнул пожар.