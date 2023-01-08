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Россияне ночью ударили по Сумской области
Армия страны-агрессора РФ обстреляла Сумскую область, в результате чего на одном из предприятий вспыхнул пожар.
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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Около полуночи, 7 января, россияне из САУ ударили по Зноб-Новгородской громаде. Было 26 прилетов. В результате обстрела возник пожар на территории местного предприятия", - отметил он.
По его словам, обошлось без пострадавших.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, российские военные 31 декабря обстреляли Сумскую область.