Россияне ночью ударили по Сумской области

Армия страны-агрессора РФ обстреляла Сумскую область, в результате чего на одном из предприятий вспыхнул пожар.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Около полуночи, 7 января, россияне из САУ ударили по Зноб-Новгородской громаде. Было 26 прилетов. В результате обстрела возник пожар на территории местного предприятия", - отметил он.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Напомним, российские военные 31 декабря обстреляли Сумскую область.