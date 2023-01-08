Ночью в Донецкой области захватчики били по всему тылу

Ночью 8 января российские захватчики вели обстрелы на разным участкам линии фронта и били по относительному тылу, сообщил председатель Донецкой ОВ Павел Кириленко. По его ловам, после полуночи враг нанес семь ракетных ударов по Краматорску и два – по Константиновке.

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В Краматорске повреждено образовательное учреждение, промышленный объект и гаражный кооператив, в Константиновке – промышленная зона. К счастью, обошлось без жертв.

На Донецком направлении наиболее активно россияне стреляли по Кураховской громаде:

в Кураховом повреждены теплосети;

в Кураховке – 3 частных дома;

в Волчанке – хозяйственные помещения;

в Островском – 2 дома и летняя кухня.

В течение ночи продолжались артобстрелы Марьинки, а к утру обстрела из Градов подверглась Авдеевка – никто не пострадал. На Горловском направлении 1 человек погиб и 1 ранен в Соледаре. Также в общине повреждены 2 дома в Парасковеевке.

"На Лисичанском направлении около 20 обстрелов зафиксировано в Торском и Заречном Лиманской общине – без пострадавших, объемы разрушений устанавливаем", – сообщил он.

Напомним, российские кафиры в ночь на 8 января атаковали также окрестности Запорожья кассетными боеприпасами.