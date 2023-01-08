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Россияне обстреляли Запорожья: повреждены складские помещения
Российские оккупанты в ночь на 8 января атаковали окрестности Запорожья кассетными боеприпасами.
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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Ночью враг в очередной раз атаковал южные окрестности Запорожья, применив кассетные боеприпасы. В результате попадания ракет повреждены складские и другие вспомогательные помещения", - отметил он.
По его словам, обошлось без пострадавших.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Соответствующие службы работают над обезвреживанием кассетных боеприпасов.
Напомним, армия Российской Федерации утром 5 января открыла огонь из артиллерии по селу Приморское в Степногорской территориальной громаде Запорожской области.