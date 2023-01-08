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Армия РФ обстреляла из тяжелой артиллерии Никопольщину

Армия РФ обстреляла из тяжелой артиллерии Никопольщину

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 8 января оккупанты дважды направляли свою тяжелую артиллерию на Никопольщину.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ударили по двум громадам - Красногригоревской и Мировской. Туда прилетели с полутора десятков снарядов", - отметил он.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Последствия атак выясняются.

Напомним, 5 января россияне трижды накрывали Никополь из "Градов" и тяжелой артиллерии. Захватчики направили на город не менее 30 снарядов.

Автор:
Нина Комащенко