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Армия РФ обстреляла из тяжелой артиллерии Никопольщину
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 8 января оккупанты дважды направляли свою тяжелую артиллерию на Никопольщину.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Ударили по двум громадам - Красногригоревской и Мировской. Туда прилетели с полутора десятков снарядов", - отметил он.
По его словам, обошлось без пострадавших.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Последствия атак выясняются.
Напомним, 5 января россияне трижды накрывали Никополь из "Градов" и тяжелой артиллерии. Захватчики направили на город не менее 30 снарядов.