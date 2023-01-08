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Оккупанты обстреляли Харьковскую область: поврежден объект промышленности и здание ГСЧС
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область. За сутки 7 января были атакованы город Мерефа, Чугуевский и Купянский районы.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Минувшей ночью враг нанес два ракетных удара по городу Мерефа Харьковского района. Поврежден объект гражданской промышленности. К сожалению, погиб 50-летний мирный житель", - отметил он.
Кроме того, в течение суток враг обстреливал село Старица Чугуевского района и пгт Двуречная Купянского.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По словам Синегубова, в Двуречной под вражеский обстрел попал частный жилой дом и здание подразделения ГСЧС. Также были повреждены 2 автоцистерны и оперативный автомобиль пожарных. Обошлось без пострадавших.
Напомним, 6 января оккупанты обстреливали Купянск, Волчанск и Двуречную в Харьковской области.