Оккупанты обстреляли Харьковскую область: поврежден объект промышленности и здание ГСЧС

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область. За сутки 7 января были атакованы город Мерефа, Чугуевский и Купянский районы.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Минувшей ночью враг нанес два ракетных удара по городу Мерефа Харьковского района. Поврежден объект гражданской промышленности. К сожалению, погиб 50-летний мирный житель", - отметил он.

Кроме того, в течение суток враг обстреливал село Старица Чугуевского района и пгт Двуречная Купянского.

По словам Синегубова, в Двуречной под вражеский обстрел попал частный жилой дом и здание подразделения ГСЧС. Также были повреждены 2 автоцистерны и оперативный автомобиль пожарных. Обошлось без пострадавших.

Напомним, 6 января оккупанты обстреливали Купянск, Волчанск и Двуречную в Харьковской области.