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Пограничники остановили очередную атаку россиян возле Бахмута: ликвидирован командир
Российские оккупационные войска предприняли очередную попытку штурма вблизи Бахмута. Снайперы Государственной пограничной службы Украины остановили атаку оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Пограничная снайперская группа остановила продвижение пехоты противника на одном из направлений возле Бахмута. Стрелковое подразделение оккупантов выдвигалось для атаки опорного пункта украинских защитников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что снайперы, наблюдая за противником, вычислили руководителя подразделения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Точными выстрелами пограничники ликвидировали командира и пулеметчика. Оккупанты, потеряв управление подразделением, побоялись атаковать и скрылись", - добавили в пресс-службе.
Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк сообщал, что страна-террорист будет пытаться проводить новые наступления на фронте и не планирует завершать войну против Украины.