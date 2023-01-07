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Сколько ракет и дронов осталось в РФ: Резников озвучил свежие данные

Сколько ракет и дронов осталось в РФ: Резников озвучил свежие данные

Российские запасы ракет значительно снизились с начала полномасштабного вторжения в Украину. Так, у оккупантов осталось только 9% "Калибров" и 12% иранских дронов.

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Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его данным, в настоящее время Россия имеет всего 19% стратегических высокоточных ракет. В частности, осталось 11% баллистических ракет "Искандер", в то время как Россия все еще имеет достаточное количество крылатых "Искандеров" - 44%.

Также оккупанты имеют около 78% тактических ракет.

Фото 2 — Сколько ракет и дронов осталось в РФ: Резников озвучил свежие данные

"Формула безопасности: ракетная мощь "второй армии мира" обратно пропорциональна строгости соблюдения санкций, умноженной на мощность украинской ПВО", - отметил министр.

Напомним, представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий сообщал, что у России осталось ракет на 2-3 массированных обстрела. Речь идет именно о высокоточном оружии. В среднем на подготовку к массированной ракетной атаке уходит около двух недель.

Автор:
Нина Комащенко