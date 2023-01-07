Скільки ракет та дронів залишилося у РФ: Резніков озвучив свіжі дані

Російські запаси ракет значно зменшилися з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Так, у окупантів залишилося лише 9% "Калібрів" та 12% іранських дронів.

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Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його даними, наразі Росія має у своєму розпорядженні всього 19% стратегічних високоточних ракет. Зокрема, залишилося 11% балістичних ракет "Іскандер", водночас Росія все ще має достатню кількість крилатих "Іскандерів" - 44%.

Також окупанти мають у розпорядженні близько 78% тактичних ракет.

"Формула безпеки: ракетна міць "другої армії світу" обернено пропорційна суворості дотримання санкцій, помноженій на потужність української ППО", - зазначив міністр.

Нагадаємо, представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький повідомляв, що у Росії залишилося ракет на 2-3 масованих обстріли. Мова йде саме про високоточну зброю. У середньому на підготовку до масованої ракетної атаки йде близько двох тижнів.