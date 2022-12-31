Росія до березня зіткнеться з дефіцитом боєприпасів, - Буданов

Росія з початку війни втричі обмежила використання боєприпасів. Вже до березня окупанти зіткнуться з дефіцитом.

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Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

За його словами, у ворога лишилося боєприпасів десь на два масованих удари по Україні, але під час останніх ударів окупанти вже використовували менше боєприпасів.

"В них вже пішли проблеми зі звичайними видами озброєння, мається на увазі артилерійськими боєприпасами.Там теж буде катастрофа. До березня проблеми з боєприпасами будуть вже дуже явні для всіх", - сказав Буданов.

Він пояснив, що якби не допомога Україні в березні, українським військовим не було б чим стріляти.

"Засоби ураження були б, а боєприпаси - відсутні. Й весь цей час ми боремось з цією проблемою, виробництвом у нас нових, налагодження потужностей виробництва за кордоном, спроби купити, забезпечити себе боєприпасами. Це найголовніша проблема, ця проблема гостріша ніж нестача бойової техніки", - зазначив він.

За словами Буданов, Росія, зі свого боку, не розраховувала на довготривалу війну й з початку повномасштабного вторгнення використовувала дуже великі обсяги боєприпасів щоденно.

"Ближче до осені вони почали обмежувати кількість боєприпасів, які вони застосовують щодня. Зараз ця кількість впада до 19-20 тисяч на добу, починали вони з 60 тисяч. У три рази впала… Росія дуже скоро зіштовхнеться з тим, що вони можуть розраховувати лише на свій залишок, власні виробничі потужності та те, що вони зможуть дістати закордоном, однак це ні на що не вплине. До березня вони прийдуть в критичний стан", - зауважив Буданов.

Нагадаємо, Інституту вивчення війни (ISW) повідомляв, що російські окупаційні війська все частіше використовують безпілотники для атак на об'єкти критичної інфраструктури України, оскільки у них закінчуються запаси високоточних ракет.