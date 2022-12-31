Россия к марту столкнется с дефицитом боеприпасов, - Буданов

Россия с начала войны в три раза ограничила использование боеприпасов. Уже к марту 2023 года оккупанты столкнутся с дефицитом.

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Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

По его словам, у врага осталось боеприпасов где-то на два массированных удара по Украине, но во время последних ударов оккупанты уже использовали меньше боеприпасов.

"У них уже пошли проблемы с обычными видами вооружения, подразумевается артиллерийскими боеприпасами. Там тоже будет катастрофа. К марту проблемы с боеприпасами будут уже очень очевидны для всех", - сказал Буданов.

Он пояснил, что если бы не помощь Украине в марте 2022 года, украинским военным нечем было бы стрелять.

"Средства поражения были бы, а боеприпасы - отсутствуют. И все это время мы боремся с этой проблемой, производством у нас новые, налаживаем мощности производства за границей, пытаемся купить, обеспечить себя боеприпасами. Это самая главная проблема, эта проблема более остра, чем недостаток боевой техники", – отметил он.

По словам Буданов, Россия со своей стороны не рассчитывала на длительную войну и с начала полномасштабного вторжения использовала очень большие объемы боеприпасов ежедневно.

"Ближе к осени они начали ограничивать количество ежедневно применяемых боеприпасов. Сейчас это количество упадает до 19-20 тысяч в сутки, начинали они с 60 тысяч. В три раза упала... Россия очень скоро столкнется с тем, что они могут рассчитывать только на свой остаток, собственные производственные мощности и то, что они смогут получить за границей, однако это ни на что не повлияет. К марту они придут в критическое состояние", - отметил Буданов.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российские оккупационные войска все чаще используют беспилотники для атак на объекты критической инфраструктуры Украины, поскольку у них заканчиваются запасы высокоточных ракет.