В разведке рассказали, сколько у России осталось ракет для массированных обстрелов

В России осталось ракет на 2-3 массированных обстрела. Речь идет именно о высокоточном оружии. В среднем на подготовку к массированной ракетной атаке уходит около двух недель.

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Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

"Когда мы говорим о возможности 2-3 ударов, мы имеем в виду, что будет примерно 80 ракет во время атаки, а может, и больше", - отметил Скибицкий.

По его словам, речь идет о Х-101, Х-555 и "Калибрах". Есть еще отдельно "Искандеры", то есть баллистические ракеты. Х-101, Х-555 и "Калибры" – это высокоточные ракеты, которые могут применяться на большую дальность.

"Потому что, например, эффективный радиус применения у Х-22 – 350 километров. Соответственно, они их применяют, но не очень много", – отметил Скибицкий.

Он отметил, что, например, 31 декабря агрессор применил только 20 крылатых ракет, хотя перед этим применяли около 70 или даже больше.

"Итак, говоря о 2-3 ударах, мы имеем в виду именно массированную атаку", - уточнил Скибицкий.

Он напомнил, что массированные обстрелы начались 10-11 октября. Затем они были еженедельно, потом был интервал в две недели.

"Подготовка - это сложный процесс. Это выбор целей, проведение разведки, доразведки, это подготовка ракет, экипажей, самолетов, которые будут производить удар, и другие вопросы, связанные с координацией. Ведь применяются еще беспилотники для ведения разведки, боевые самолеты -носители. А после нанесения ударов снова нужно провести доразведку, уточнить, какие результаты и т.д. Поэтому неделю-две – это средний интервал между использованием ракетного вооружения. Статистика говорит об этом", - отметил Скибицкий.

По его словам, новый массированный обстрел может произойти даже раньше 9-10 января.

"Это будет зависеть от того, сколько они будут применять ракет, сколько на сегодняшний день у них готовы. Мы видим, что сейчас авиация тренируется, перелетает с одного аэродрома на другой, есть тренировка экипажей с нанесения ударов за минувшие сутки. Так что идет процесс подготовки для последующего обстрела", - говорит он.

Кроме того, как добавил представитель разведки, еще многое будет зависеть от погоды.

"Сейчас как раз нормальная погода именно для применения более высокоточного вооружения. "Шахеды" сейчас, как правило, работают в темное время, а ракетное вооружение может применяться в течение суток. И сейчас погода, по крайней мере, в Киеве, соответствующая", - отмечает Скибицкий.

Он также уверен, что у России есть свои планы, на которые влияют даже не один и два фактора.

"Есть комплексные факторы. И погода, и праздники, и наличие ракет, и морозы. Поэтому однозначно сказать, что превалирует один элемент, очень сложно", - констатировал он.

Напомним, что в сентябре Скибицкий сообщал, что у России осталось меньше 200 "Искандеров" и она их бережет, выпуская по Украине старые ракеты С-300, которые нужно утилизировать.