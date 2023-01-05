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Военные РФ обстреляли село в Запорожской области: есть погибшие

Военные РФ обстреляли село в Запорожской области: есть погибшие

Армия Российской Федерации утром 5 января открыла огонь из артиллерии по селу Приморское в Степногорской территориальной громаде Запорожской области.

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Об этом в Facebook сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Фото 2 — Военные РФ обстреляли село в Запорожской области: есть погибшие

В результате обстрела два человека погибли. Еще три человека получили ранения. Один погибший и один раненый - работники сельсовета, которые ехали выдавать дрова гражданам.

"Горят и разрушаются здания, уничтожается наше культурное достояние. Соболезнования родным и близким погибших. Быстрее выздоровление раненым!", - добавил Старух.

Фото 3 — Военные РФ обстреляли село в Запорожской области: есть погибшие

Напомним, ночью 3 января армия РФ ударила ракетами по пригороду Запорожья. В результате прилета на объекте инфраструктуры разрушены производственные здания и возник пожар.

Кроме того, 29 декабря враг в очередной раз обстрелял пригород Запорожья. Ракетами разрушены несколько зданий, повреждены газопровод и линия электроснабжения.

Автор:
Вита Молодан