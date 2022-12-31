Відповідальна країна Відповідальна країна
Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Точка У Точка У
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Оккупанты обстреляли Сумщину

Оккупанты обстреляли Сумщину

Российские военные обстреляли Сумскую область. Об этом на своем телеграмм-канале написал глава Сумской Областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"Ситуация на пограничном по состоянию на 09:30 31 декабря 2022 года. Ночь на пограничной была без обстрелов. Но сегодня, после 8 утра, россияне открыли артиллерийский огонь по Краснопольской общине. Было 3 прилета", - написал он.

Других подробностей Живицкий не сообщил.

Напомним, в результате обстрелов российской армией 30 декабря погиб 50-летний житель Харькова .

Автор:
Степан Крьока