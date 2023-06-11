Атака дронов на Белополье: уничтожена мэрия и учебное заведение (ФОТО)

В результате атаки из России ударными беспилотниками типа Shahed в ночь на 11 июня в пограничном городе Белополье огнем полностью разрушены три здания. Об этом сообщается в Сумской областной прокуратуре.

По предварительным данным, враг около 0:50 атаковал центр населенного пункта тремя дронами. Кроме указанного, в результате атаки осколками иссечены фасады многоэтажки, во многих помещениях выбиты окна.

При процессуальном руководстве областной прокуратуры управление Службы безопасности Украины в Сумской области начало расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).

В свою очередь, в Сумской областной военной администрации отметили, что атака на Белополье в воскресенье произошла группой из четырех БПЛА Shahed. Кроме этого, зафиксирован обстрел общины из реактивной системы залпового огня (семь взрывов).

Судя по опубликованным прокуратурой фото, речь идет о здании городского совета, а также здании, расположенном напротив него. Также видно, что около пятиэтажки на улице Сумской, между которой и мэрией расположена гимназия №5, образовалась большая воронка, заполнившаяся водой.

Фото: Сумская областная прокуратура Фото: Сумская областная прокуратура Фото: Сумская областная прокуратура Фото: Сумская областная прокуратура Фото: Сумская областная прокуратура Фото: Сумская областная прокуратура Фото: Сумская областная прокуратура

Напомним также, что 24 марта россияне обстреляли Белополье, выпустив около сотни снарядов разных видов вооружения: тогда погибли два человека, а девять были ранены. Была полностью разрушена часть здания полиции и школы №4.