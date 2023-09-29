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Система освіти РФ збанкрутувала, бо моральний компас зламаний, але в Україні так не буде - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає моральний стан російського суспільства свідоцтвом банкрутства тамтешньої освітньої системи. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
За словами глави держави, в нинішню 82-у річницю масових розстрілів євреїв нацистами в Бабиному Яру в Києві та напередодні Дня працівників освіти він зустрівся з вчителями – "тими, від кого, власне, залежить збереження історичної памʼяті та багато в чому людяності".
"Подякував сьогодні всім українським учителям, вихователям, викладачам, наставникам. Усім, хто виконує одну з найпочесніших місій у житті, – навчає дітей того, що необхідно, аби не змарнувати свою долю та бути міцним на життєвому шляху", - зазначив Зеленський.
Натомість президент вказав, що навчання – це завжди більше, ніж просто здобуття знань і навичок та опанування професії. На його переконання, вивчення людської культури має плекати силу характеру та навички розмежування між добром і злом.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"І ми бачимо, зокрема, по тому, що робить Росія, що таке, коли система освіти збанкрутувала, коли моральний компас людей та всього суспільства зламаний. Зло тоді панує в такій країні. В Україні цього ніколи не буде. Не лише завдяки силі нашої зброї, а й завдяки силі нашого духу, силі українських характерів, нашої людяності, яка обов’язково переможе", - заявив Зеленський.
Глава держави також додав, що нинішній тиждень "значно посилив нашу державу й наших людей", а 30 вересня очікуються "важливі новини" для всієї України, зокрема для українських військових, однак не пояснив, що має на увазі.
Нагадаємо при цьому, що педагоги є й серед жертв російських обстрілів в Україні Так, у серпні внаслідок атаки російського безпілотника типу Shahed було зруйновано будівлю однієї зі шкіл у Ромнах Сумської області: загинули директор та троє співробітників. В кінці червня російські окупанти обстріляли школу в селі Сергіївка Донецької області, вбивши вчительку й бухгалтерку та поранивши ще шістьох співробітників.