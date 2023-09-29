Система освіти РФ збанкрутувала, бо моральний компас зламаний, але в Україні так не буде - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає моральний стан російського суспільства свідоцтвом банкрутства тамтешньої освітньої системи. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

За словами глави держави, в нинішню 82-у річницю масових розстрілів євреїв нацистами в Бабиному Яру в Києві та напередодні Дня працівників освіти він зустрівся з вчителями – "тими, від кого, власне, залежить збереження історичної памʼяті та багато в чому людяності".

"Подякував сьогодні всім українським учителям, вихователям, викладачам, наставникам. Усім, хто виконує одну з найпочесніших місій у житті, – навчає дітей того, що необхідно, аби не змарнувати свою долю та бути міцним на життєвому шляху", - зазначив Зеленський.

Натомість президент вказав, що навчання – це завжди більше, ніж просто здобуття знань і навичок та опанування професії. На його переконання, вивчення людської культури має плекати силу характеру та навички розмежування між добром і злом.

"І ми бачимо, зокрема, по тому, що робить Росія, що таке, коли система освіти збанкрутувала, коли моральний компас людей та всього суспільства зламаний. Зло тоді панує в такій країні. В Україні цього ніколи не буде. Не лише завдяки силі нашої зброї, а й завдяки силі нашого духу, силі українських характерів, нашої людяності, яка обов’язково переможе", - заявив Зеленський.

Глава держави також додав, що нинішній тиждень "значно посилив нашу державу й наших людей", а 30 вересня очікуються "важливі новини" для всієї України, зокрема для українських військових, однак не пояснив, що має на увазі.

Нагадаємо при цьому, що педагоги є й серед жертв російських обстрілів в Україні Так, у серпні внаслідок атаки російського безпілотника типу Shahed було зруйновано будівлю однієї зі шкіл у Ромнах Сумської області: загинули директор та троє співробітників. В кінці червня російські окупанти обстріляли школу в селі Сергіївка Донецької області, вбивши вчительку й бухгалтерку та поранивши ще шістьох співробітників.