Британська розвідка пояснила, навіщо у школах РФ вчать дітей користуватися зброєю та керувати дронами

Навчальний рік у країні-агресорі РФ розпочався з нової шкільної програми, до якої внесли опанування військовими навичками і тлумачення сучасної історії згідно кремлівської пропаганди.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін у перший день навчання особисто провів відкритий урок із 30 школярами. Серед тем - возз’єднання Криму з Росією та так звана "спеціальна військова операція" в Україні.

За даними розвідки, ще минулого року Держдума РФ затвердила навчальну програму, яка містить такий предмет, як "Основи безпеки життєдіяльності".

Вона орієнтована на учнів старших класів і включає базовий модуль військової підготовки: поводження з автоматами "Калашникова", використання ручних гранат, керування безпілотниками та надання першої допомоги на полі бою.

Навчальний курс включає також спілкування з окупантами та загарбниками, які воювали в Україні, але яким пощастило вижить.

Як наголошують у розвідці Британії, нова навчальна програма має три цілі: ознайомити молодь з кремлівським обґрунтуванням "спеціальної військової операції", прищепити дітям бойове мислення, скоротити терміни навчання для подальшої мобілізації та відправки на фронт.

"Впровадження в навчальний курс уроків з правил поводження з БПЛА вказує на їхнє зростаюче значення на полі бою під час війни в Україні", - підкреслили у розвідці Британії.

Нагадаємо, на окупованих територіях Запорізької області російські загарбники планують у захоплених школах з 1 вересня створити кадетські класи. Це дасть їм змогу мілітаризувати і "зомбувати" молодь. Відповідає за цей процес "Росгвардія". Також в ньому беруть участь російські представники "міністерства освіти" та інші колаборанти з окупаційної адміністрації.