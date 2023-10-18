65% предпринимателей планируют открывать вакансии в 2024 году: каких специалистов не хватает

Европейская Бизнес Ассоциация в партнерстве с экспертом по аналитике рынка труда Татьяной Пашкиной, провели исследование рынка труда, чтобы определить или изменились и как основные тенденции во время военного положения по персоналу, какие запланированы изменения в контексте повышения/сокращения зарплат на 2024, каким является отношение к дистанционной работе, планы компаний по отношению к работникам, находящимся за границей, и т.д.

Изменения по персоналу в 2023 году

Представители бизнеса отметили, что в 2023 году в их компаниях произошли следующие основные изменения:

76% респондентов сообщили о повышении уровня заработной платы;

51% респондентов сообщили о увеличение функционала и найм новых работников;

21% респондентов сообщили о замораживании бюджетов на развитие, обучение и содержание персонала;

8% респондентов сообщили о сокращении персонала;

4% респондентов проинформировали о замораживании бонусов и премиальных выплат;

1,5% респондентов проинформировали об уменьшении уровня заработной платы.

В то же время компании продолжают поддерживать своих работников. Почти все компании выплачивают в полном объеме зарплаты (97%), большинство также платят бонусы и премии (85%), половина оказывает психологическую поддержку работникам (53%) и почти половина организует образовательные курсы для работников (47%).

Среди менее популярных вещей – уплата налогов за находящихся за рубежом работников, международные программы медицинского страхования для работников, компенсации электроэнергии/интернета/части расходов на аренду жилья.

На вопрос об изменениях в 2024 году по отношению к персоналу компании заявили о: увеличение уровня заработной платы (72% респондентов); увеличение численности работников (41% респондентов); увеличение бюджетов на обучение и развитие (32% респондентов); выход на другие рынки и поиск новых партнеров (30% респондентов); перераспределение функций работников в сторону мультифункциональности (10% респондентов).

Планы по 2024 году

В планах большинства бизнесов на следующий год – расширение штата. Так, 65% бизнесов планируют открывать вакансии в 2024 году. Кстати говоря, более 80% бизнесов не планируют сокращать численность персонала (возможно сокращение в 5%).

93% участников исследования подтвердили, что в их компаниях в 2024 году запланировано повышение уровня заработной платы. Важно отметить, что 29% HR специалистов отметили, что в их компаниях планируется увеличение уровня заработной платы на 10 – 15%, 12% HR специалистов отметили, что у них компания планируется увеличение уровня заработной платы на 5 -10%, 10% HR специалистов отметили, что у них планируется увеличение уровня заработной платы на 15-20% и только 2% респондентов написали, что у них запланировано увеличение уровня зарплаты более чем на 20%.

Для информации о зарплатах в 2023: 47% компаний имели повышение уровня заработной платы на 10–15%. 26% имели повышение уровня заработной платы на 15-20%. 8% - больше чем на 20%. 8% - меньше чем на 10%.

Удаленная работа

Результаты исследования показали, что 61% участников имеют возможность работать дистанционно (28% утверждают, что опция доступна всем работникам), 11% такой возможности нет.

Категории работников, не имеющих возможности работать дистанционно:

сотрудники склада и производства;

сотрудники торговых точек (непосредственно в магазине);

банковские специалисты: работники отделений, инкассации, кассы перерасчета;

технический персонал: уборщица, водитель, охранник;

административный персонал: секретарь, офис-менеджер;

механик, мастер-приемщик;

директор/заместитель директора, главный бухгалтер;

менеджер по продажам;

работники логистической сферы;

медицинские работники и работники лаборатории;

юристы судебной и уголовной практик;

руководители, обязанные подписывать бумажные документы;

менеджер по обслуживанию клиентов;

IТ-специалист и HR-менеджер;

менеджмент среднего и высшего звена.

Работники за границей

Так, 33% бизнесов сообщили, что имеют не более 5% работников за границей . А в 19% бизнесов все работники компании сейчас проживают и работают в Украине. Среди популярных стран, где проживают работники компаний, были названы следующие страны: Польша, Германия, Чехия, Румыния, Великобритания, Испания, Израиль, Нидерланды, Словения, Австрия, Норвегия, Бельгия, США, Швейцария, Канада, Латвия, Италия, Люксембург.

В то же время почти половина респондентов сообщила (49%), что их компания не планирует возвращать работников в офис в ближайшее время. 34% отметили, что в ближайшее время компания планирует возвращать всех работников в офис. А 17% респондентам сообщили, что компания планирует возвращать не все категории работников.

Общая ситуация с кадрами

Так, 55% компаний отметили, что уже испытывают нехватку кадров , 33% отметили, что испытывают это частично и еще 12% пока не испытывают недостатка.

По мнению HR сообщества сложнее всего закрыть такие вакансии:

менеджер среднего и высшего звена (директор, руководитель);

специалист узкого профиля;

специалист по знанию английского языка;

маркетолог, ИТ специалист, HR , секретарь, менеджер по продажам;

юрист, аудитор, адвокат, финансист, логист, бизнес-аналитик;

инженер, химик, фармацевт, агроном, микробиолог;

слесарь, механик;

производственный персонал;

рабочие магазина: повар, пекарь, разработчик рыбы ;

обслуживающий персонал;

Также HR специалисты выделили текущие проблемы на рынке труда Украины:

дефицит талантов;

мобилизация ;

желание работать отделено;

отток квалифицированных кадров за границу;

выгорание и усталость сотрудников;

украинский бизнес продолжает работать в "сером" или "черном" поле, что не очень привлекает возвращение выехавшего населения;

диспропорции между зарплатными ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса;

низкий уровень заработной платы;

нехватка специалистов со знанием английского языка;

со стороны HR отделов: эйджизм и предвзятость по поводу гендерных ролей;

официальное трудоустройство военнообязанных (из-за риска быть мобилизованным);

В то же время, и работники пытаются себя поддерживать: работать с психологом, рисовать, изучать историю, заниматься йогой или вышивать, волонтерить, проводить больше времени с семьей и друзьями, и тому подобное.

Какие навыки нужны будут в 2024-2025 годах:

стресс-менеджмент;

многозадачность;

адаптивность и гибкость;

эмоциональный интеллект;

готовность учиться;

знание иностранных языков;

работа с новыми технологиями;

критическое мышление;

work-life balance и понимание первых сигналов выгорания;

эффективная коммуникация;

управление переменами.

В исследовании приняли участие 131 специалист по сфере управления персоналом (37% руководители департамента, 32% менеджеры среднего звена, 26% топ менеджмент, 5% младший персонал). Более 70% участников данного исследования представят международный бизнес. 48% компаний являются представителями крупного бизнеса, 44% среднего бизнеса и 8% малого бизнеса.

Наибольшее количество участников исследования представляют оптовую и розничную торговлю, финансовые услуги (страховые, банковские, ценные бумаги), фармацевтический сектор, специализированные консультационные услуги ( юридические, аудиторские, маркетинговые, рекрутинговые и т.п.).