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65% предпринимателей планируют открывать вакансии в 2024 году: каких специалистов не хватает
Европейская Бизнес Ассоциация в партнерстве с экспертом по аналитике рынка труда Татьяной Пашкиной, провели исследование рынка труда, чтобы определить или изменились и как основные тенденции во время военного положения по персоналу, какие запланированы изменения в контексте повышения/сокращения зарплат на 2024, каким является отношение к дистанционной работе, планы компаний по отношению к работникам, находящимся за границей, и т.д.
Изменения по персоналу в 2023 году
Представители бизнеса отметили, что в 2023 году в их компаниях произошли следующие основные изменения:
- 76% респондентов сообщили о повышении уровня заработной платы;
- 51% респондентов сообщили о увеличение функционала и найм новых работников;
- 21% респондентов сообщили о замораживании бюджетов на развитие, обучение и содержание персонала;
- 8% респондентов сообщили о сокращении персонала;
- 4% респондентов проинформировали о замораживании бонусов и премиальных выплат;
- 1,5% респондентов проинформировали об уменьшении уровня заработной платы.
В то же время компании продолжают поддерживать своих работников. Почти все компании выплачивают в полном объеме зарплаты (97%), большинство также платят бонусы и премии (85%), половина оказывает психологическую поддержку работникам (53%) и почти половина организует образовательные курсы для работников (47%).
Среди менее популярных вещей – уплата налогов за находящихся за рубежом работников, международные программы медицинского страхования для работников, компенсации электроэнергии/интернета/части расходов на аренду жилья.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На вопрос об изменениях в 2024 году по отношению к персоналу компании заявили о: увеличение уровня заработной платы (72% респондентов); увеличение численности работников (41% респондентов); увеличение бюджетов на обучение и развитие (32% респондентов); выход на другие рынки и поиск новых партнеров (30% респондентов); перераспределение функций работников в сторону мультифункциональности (10% респондентов).
Планы по 2024 году
В планах большинства бизнесов на следующий год – расширение штата. Так, 65% бизнесов планируют открывать вакансии в 2024 году. Кстати говоря, более 80% бизнесов не планируют сокращать численность персонала (возможно сокращение в 5%).
93% участников исследования подтвердили, что в их компаниях в 2024 году запланировано повышение уровня заработной платы. Важно отметить, что 29% HR специалистов отметили, что в их компаниях планируется увеличение уровня заработной платы на 10 – 15%, 12% HR специалистов отметили, что у них компания планируется увеличение уровня заработной платы на 5 -10%, 10% HR специалистов отметили, что у них планируется увеличение уровня заработной платы на 15-20% и только 2% респондентов написали, что у них запланировано увеличение уровня зарплаты более чем на 20%.
Для информации о зарплатах в 2023: 47% компаний имели повышение уровня заработной платы на 10–15%. 26% имели повышение уровня заработной платы на 15-20%. 8% - больше чем на 20%. 8% - меньше чем на 10%.
Удаленная работа
Результаты исследования показали, что 61% участников имеют возможность работать дистанционно (28% утверждают, что опция доступна всем работникам), 11% такой возможности нет.
Категории работников, не имеющих возможности работать дистанционно:
- сотрудники склада и производства;
- сотрудники торговых точек (непосредственно в магазине);
- банковские специалисты: работники отделений, инкассации, кассы перерасчета;
- технический персонал: уборщица, водитель, охранник;
- административный персонал: секретарь, офис-менеджер;
- механик, мастер-приемщик;
- директор/заместитель директора, главный бухгалтер;
- менеджер по продажам;
- работники логистической сферы;
- медицинские работники и работники лаборатории;
- юристы судебной и уголовной практик;
- руководители, обязанные подписывать бумажные документы;
- менеджер по обслуживанию клиентов;
- IТ-специалист и HR-менеджер;
- менеджмент среднего и высшего звена.
Работники за границей
Так, 33% бизнесов сообщили, что имеют не более 5% работников за границей. А в 19% бизнесов все работники компании сейчас проживают и работают в Украине. Среди популярных стран, где проживают работники компаний, были названы следующие страны: Польша, Германия, Чехия, Румыния, Великобритания, Испания, Израиль, Нидерланды, Словения, Австрия, Норвегия, Бельгия, США, Швейцария, Канада, Латвия, Италия, Люксембург.
В то же время почти половина респондентов сообщила (49%), что их компания не планирует возвращать работников в офис в ближайшее время. 34% отметили, что в ближайшее время компания планирует возвращать всех работников в офис. А 17% респондентам сообщили, что компания планирует возвращать не все категории работников.
Общая ситуация с кадрами
Так, 55% компаний отметили, что уже испытывают нехватку кадров, 33% отметили, что испытывают это частично и еще 12% пока не испытывают недостатка.
По мнению HR сообщества сложнее всего закрыть такие вакансии:
- менеджер среднего и высшего звена (директор, руководитель);
- специалист узкого профиля;
- специалист по знанию английского языка;
- маркетолог, ИТ специалист, HR , секретарь, менеджер по продажам;
- юрист, аудитор, адвокат, финансист, логист, бизнес-аналитик;
- инженер, химик, фармацевт, агроном, микробиолог;
- слесарь, механик;
- производственный персонал;
- рабочие магазина: повар, пекарь, разработчик рыбы ;
- обслуживающий персонал;
Также HR специалисты выделили текущие проблемы на рынке труда Украины:
- дефицит талантов;
- мобилизация;
- желание работать отделено;
- отток квалифицированных кадров за границу;
- выгорание и усталость сотрудников;
- украинский бизнес продолжает работать в "сером" или "черном" поле, что не очень привлекает возвращение выехавшего населения;
- диспропорции между зарплатными ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса;
- низкий уровень заработной платы;
- нехватка специалистов со знанием английского языка;
- со стороны HR отделов: эйджизм и предвзятость по поводу гендерных ролей;
- официальное трудоустройство военнообязанных (из-за риска быть мобилизованным);
В то же время, и работники пытаются себя поддерживать: работать с психологом, рисовать, изучать историю, заниматься йогой или вышивать, волонтерить, проводить больше времени с семьей и друзьями, и тому подобное.
Какие навыки нужны будут в 2024-2025 годах:
- стресс-менеджмент;
- многозадачность;
- адаптивность и гибкость;
- эмоциональный интеллект;
- готовность учиться;
- знание иностранных языков;
- работа с новыми технологиями;
- критическое мышление;
- work-life balance и понимание первых сигналов выгорания;
- эффективная коммуникация;
- управление переменами.
В исследовании приняли участие 131 специалист по сфере управления персоналом (37% руководители департамента, 32% менеджеры среднего звена, 26% топ менеджмент, 5% младший персонал). Более 70% участников данного исследования представят международный бизнес. 48% компаний являются представителями крупного бизнеса, 44% среднего бизнеса и 8% малого бизнеса.
Наибольшее количество участников исследования представляют оптовую и розничную торговлю, финансовые услуги (страховые, банковские, ценные бумаги), фармацевтический сектор, специализированные консультационные услуги ( юридические, аудиторские, маркетинговые, рекрутинговые и т.п.).