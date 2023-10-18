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Работа и образование
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65% предпринимателей планируют открывать вакансии в 2024 году: каких специалистов не хватает

работа, рынок труда, дефицит кадров
Украинский бизнес уже ощущает нехватку кадров. Фото: depositphotos

Европейская Бизнес Ассоциация в партнерстве с экспертом по аналитике рынка труда Татьяной Пашкиной, провели исследование рынка труда, чтобы определить или изменились и как основные тенденции во время военного положения по персоналу, какие запланированы изменения в контексте повышения/сокращения зарплат на 2024, каким является отношение к дистанционной работе, планы компаний по отношению к работникам, находящимся за границей, и т.д.

Изменения по персоналу в 2023 году

Представители бизнеса отметили, что в 2023 году в их компаниях произошли следующие основные изменения:

  • 76% респондентов сообщили о повышении уровня заработной платы;
  • 51% респондентов сообщили о   увеличение функционала и найм новых работников;
  • 21% респондентов сообщили о замораживании бюджетов на развитие, обучение и содержание персонала;
  • 8% респондентов сообщили о сокращении персонала;
  • 4% респондентов проинформировали о замораживании бонусов и премиальных выплат;
  • 1,5% респондентов проинформировали об уменьшении уровня заработной платы.

В то же время компании продолжают поддерживать своих работников. Почти все компании выплачивают в полном объеме зарплаты (97%), большинство также платят бонусы и премии (85%), половина оказывает психологическую поддержку работникам (53%) и почти половина организует образовательные курсы для работников (47%).

Среди менее популярных вещей – уплата налогов за находящихся за рубежом работников, международные программы медицинского страхования для работников, компенсации электроэнергии/интернета/части расходов на аренду жилья.

На вопрос об изменениях в 2024 году по отношению к персоналу компании заявили о:   увеличение уровня заработной платы (72% респондентов); увеличение численности работников (41% респондентов); увеличение бюджетов на обучение и развитие (32% респондентов); выход на другие рынки и поиск новых партнеров (30% респондентов);   перераспределение функций работников в сторону мультифункциональности (10% респондентов).

Планы по 2024 году

В планах большинства бизнесов на следующий год – расширение штата. Так, 65%   бизнесов планируют открывать вакансии в 2024 году.   Кстати говоря,   более 80%   бизнесов не планируют сокращать численность персонала (возможно сокращение в 5%).

93% участников исследования подтвердили, что в их компаниях в 2024 году запланировано повышение уровня заработной платы. Важно отметить, что 29% HR специалистов отметили, что в их компаниях планируется увеличение уровня заработной платы на 10 – 15%, 12% HR специалистов отметили, что у них компания планируется увеличение уровня заработной платы на 5 -10%, 10% HR специалистов отметили, что у них планируется увеличение уровня заработной платы на 15-20% и только 2% респондентов написали, что у них запланировано увеличение уровня зарплаты более чем на 20%.

Для информации о зарплатах в 2023: 47% компаний имели повышение уровня заработной платы на 10–15%. 26% имели повышение уровня заработной платы на 15-20%. 8% - больше чем на 20%. 8% - меньше чем на 10%.

Удаленная работа

Результаты исследования показали, что 61% участников имеют возможность работать дистанционно (28% утверждают, что опция доступна всем работникам), 11% такой возможности нет.  

Категории работников, не имеющих возможности работать дистанционно:

  • сотрудники склада и производства;
  • сотрудники торговых точек (непосредственно в магазине);
  • банковские специалисты: работники отделений, инкассации, кассы перерасчета;
  • технический персонал: уборщица, водитель, охранник;
  • административный персонал: секретарь, офис-менеджер;
  • механик, мастер-приемщик;
  • директор/заместитель директора, главный бухгалтер;
  • менеджер по продажам;
  • работники логистической сферы;
  • медицинские работники и работники лаборатории;
  • юристы судебной и уголовной практик;
  • руководители, обязанные подписывать бумажные документы;
  • менеджер по обслуживанию клиентов;
  • IТ-специалист и HR-менеджер;
  • менеджмент среднего и высшего звена.

Работники за границей

Так, 33% бизнесов сообщили, что имеют не более 5% работников за границей. А в 19% бизнесов все работники компании сейчас проживают и работают в Украине. Среди популярных стран, где проживают работники компаний, были названы следующие страны: Польша, Германия, Чехия, Румыния, Великобритания, Испания, Израиль, Нидерланды, Словения, Австрия, Норвегия, Бельгия, США, Швейцария, Канада, Латвия, Италия, Люксембург.

В то же время почти половина респондентов сообщила (49%), что их компания не планирует возвращать работников в офис в ближайшее время. 34% отметили, что в ближайшее время компания планирует возвращать всех работников в офис. А 17%  респондентам сообщили, что компания планирует возвращать не все категории работников.

Общая ситуация с кадрами

Так, 55% компаний отметили, что уже испытывают нехватку кадров, 33% отметили, что испытывают это частично и еще 12% пока не испытывают недостатка.

По мнению HR сообщества сложнее всего закрыть такие вакансии: 

  • менеджер среднего и высшего звена (директор, руководитель);
  • специалист узкого профиля;
  • специалист по знанию английского языка;
  • маркетолог, ИТ специалист,   HR , секретарь, менеджер по продажам;
  • юрист, аудитор, адвокат, финансист, логист, бизнес-аналитик;
  • инженер, химик, фармацевт, агроном, микробиолог;
  • слесарь, механик;
  • производственный персонал;
  • рабочие магазина: повар, пекарь,   разработчик рыбы ;
  • обслуживающий персонал;

Также HR специалисты выделили текущие проблемы на рынке труда Украины:

  • дефицит талантов;
  • мобилизация;
  • желание работать отделено;
  • отток квалифицированных кадров за границу;
  • выгорание и усталость сотрудников;
  • украинский бизнес продолжает работать в "сером" или "черном" поле, что не очень привлекает возвращение выехавшего населения;
  • диспропорции между зарплатными ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса;
  • низкий уровень заработной платы;
  • нехватка специалистов со знанием английского языка;
  • со стороны HR отделов: эйджизм и предвзятость по поводу гендерных ролей;
  • официальное трудоустройство военнообязанных (из-за риска быть мобилизованным);

В то же время, и работники пытаются себя поддерживать: работать с психологом, рисовать, изучать историю, заниматься йогой или вышивать, волонтерить, проводить больше времени с семьей и друзьями, и тому подобное.

Какие навыки нужны будут в 2024-2025 годах:

  • стресс-менеджмент;
  • многозадачность;
  • адаптивность и гибкость;
  • эмоциональный интеллект;
  • готовность учиться;
  • знание иностранных языков;
  • работа с новыми технологиями;
  • критическое мышление;
  • work-life balance и понимание первых сигналов выгорания;
  • эффективная коммуникация;
  • управление переменами.

В исследовании приняли участие 131 специалист по сфере управления персоналом (37% руководители департамента, 32% менеджеры среднего звена, 26% топ менеджмент, 5% младший персонал). Более 70% участников данного исследования представят международный бизнес. 48% компаний являются представителями крупного бизнеса, 44% среднего бизнеса и 8% малого бизнеса.

Наибольшее количество участников исследования представляют оптовую и розничную торговлю, финансовые услуги (страховые, банковские, ценные бумаги), фармацевтический сектор, специализированные консультационные услуги ( юридические, аудиторские, маркетинговые, рекрутинговые и т.п.).

Автор:
Ева Таранова