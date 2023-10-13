Ключевой причиной безработицы среди украинских мигрантов является незнание местного языка - исследование

Вопросы миграции и ее влияния на экономическую ситуацию в стране, а также состояние бизнеса в контексте человеческих ресурсов исследовала компания Gradus Research.

Результаты опроса исследовательской компании Gradus Research демонстрируют высокий уровень трудоустроенности среди украинских мигрантов. Так, 70% опрошенных жителей Украины, которые с начала войны переместились жить за границу, сейчас работают.

Кроме того, 54% работают в стране пребывания, еще 12% трудоустроены в украинских компаниях и работают удаленно, а 4% работают дистанционно иностранной компанией. Ключевой причиной безработицы среди опрошенных украинских мигрантов чаще всего незнание местного языка (43%).

Как себя чувствует украинский бизнес в условиях войны и под влиянием миграции?

Две трети (66%) украинских компаний работают в довоенном режиме, а другая треть (34%) работают частично.

По сравнению с прошлым годом существенно возросла доля бизнесов, подвергшихся частичной или полной отраслевой трансформации, или требующих ее: если в ноябре 2022 года об этом заявляли 41% опрошенных руководителей или владельцев компаний, то сейчас их доля составляет 59%.

Что касается загруженности бизнеса, то более четверти опрошенных компаний (26%) констатируют загруженность на 100% или больше. Еще половина опрошенных (52%) загружены на более 50% своей мощности. При этом три четверти респондентов (76%) отмечают, что среднемесячные доходы их бизнеса в период полномасштабной войны снизились.

Как показывают результаты опроса бизнес-сообщества, только четверть (24%) опрошенных компаний испытывают дефицит кадров. Среди ключевых вызовов бизнеса во время войны видят сохранение оплаты труда (44%) и рынков сбыта/клиентов (41%), а также обеспечение функционирования бизнеса в условиях отключений электроэнергии (41%).

"Результаты исследования говорят о том, что на данном этапе миграция украинцев за границу, вызванная полномасштабным вторжением России в Украину, начинает становиться ощутимой и отражаться на функционировании украинских компаний. Бизнес видит проблему дефицита кадров как один из ключевых рисков в будущем и готовится решать ее. Отмечу также, что подобной проактивной позиции в восстановлении человеческого капитала бизнес ожидает и от государства — из-за борьбы с коррупцией, поддержки предпринимательства и создания новых рабочих мест", — комментирует социологиня, основательница и директор исследовательской компании Gradus Research Евгения Близнюк.

Горизонт планирования бизнеса во время войны сократился – большинство опрошенных компаний (71%) планируют на год вперед или меньше. В то же время бизнес с оптимизмом смотрит на перспективы развития : более половины респондентов (53%) закладывают план активного или умеренного развития в свои стратегии.

Основным риском в видении бизнеса является мобилизация персонала — 39% опрошенных отмечают. Решать же возможные проблемы с человеческим капиталом компании планируют через привлечение новых сотрудников из Украины (41%), создание условий для удаленной работы (34%) и привлекательных финансовых условий труда (32%).