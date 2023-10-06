Как выучить английский язык самостоятельно и бесплатно: техники, советы, лайфхаки

Английский – это международный язык и в будущем станет фактически обязательным в ряде сфер в Украине. Основа любого принципа изучения – это системность, однако процесс обучения можно разнообразить дополнительными инструментами, что поможет лучше усваивать материал. Предлагаем ознакомиться с платформами, приложениями, лайфхаками и принять во внимание советы, которые пригодятся для самостоятельного изучения английского языка.

Как можно самостоятельно выучить английский язык

Существует много принципов изучения английского языка самостоятельно, но успех прежде всего зависит от усилий студента. Впрочем, гармонично подобранная система обучения может ускорить достижение поставленных целей. Предлагаем рассмотреть четыре основных принципа, которые помогут сформировать план изучения английского языка самостоятельно.

Расставить приоритеты и наметить цели

Так называемый принцип целесообразности предполагает, что студент, выбравший самостоятельное изучение языка, должен в первую очередь четко сформулировать цель, которую он преследует. Распространенные запросы по типу "для путешествий" или "чтобы смотреть фильм в оригинале" не мотивируют выучить английский. Необходимо выбрать конкретные долгосрочные и краткосрочные цели, чтобы четко фиксировать свои результаты и видеть прогресс. Например, "пройти собеседование для желаемой должности" - задача на перспективу; "пополнить запас слов для свободного общения с заказчиками на фрилансе" - краткосрочная .

Выучить английский самостоятельно можно, если "двигаться по спирали"

Этот способ предполагает постепенное освоение темы с переходом от легкого к сложному, но с периодичностью. Начните с изучения простых времен и слов, после можно возвращаться в более сложные формы в тех же темах — и дальше двигаться как по спирали.

Погружение в языковую среду

Окружить себя иностранным можно с помощью соцсетей, платформ и сервисов. Смотрите фильмы, слушайте музыку, читайте книги, главное – все на английском. Распространена практика перевода гаджетов на английский. Самое важное — регулярно слышать, понимать и применять иностранный.

Для изучения иностранного языка важно стабильно выделять несколько часов в неделю / Фото: Depositphotos

Английский язык без репетитора – принципы и советы

При изучении иностранного языка задача учителя обеспечить системность и предоставление качественных и полезных материалов. Чтобы получить то же, но без репетитора, студент должен сделать следующее:

Сформулировать конкретную цель . Подумайте, зачем выучить английский язык и до какого времени нужно добиться определенного уровня. Важно, чтобы цели имели временные рамки. Создать план самостоятельного изучения английского языка. Мозг человека устроен таким образом, что откладывает долгосрочные задачи. Если условно задачу разбить на две части, то каждую из них выполнить будет проще. Такими частями могут являться пункты плана обучения.

Важно разнообразить процесс инструментами . Кроме тренировки грамматики на тренажерах, можно просматривать фильмы или слушать музыку на английском языке в соответствии с уровнем знаний языка. Программа изучения английского с нуля может включать мультики с легкой лексикой.

Сколько нужно времени для изучения английского языка

В большинстве стран используют систему Common European Framework of Reference (CEFR) для оценки знаний английского языка. Согласно CEFR, есть шесть уровней английского языка:

Beginner, Elementary (A1);

Pre-Intermediate (A2);

Intermediate (B1);

Upper-Intermediate (B2);

Advanced (C1);

Proficiency (C2).

От одного уровня до высшего требуется определенное количество часов обучения. Если уроки английского языка начинаются с нуля, чтобы достичь уровня A1, студенту понадобится 70 часов. От A1 до A2 – 150 часов. Наибольшее время необходимо, чтобы повысить уровень с A2 до B1 — 300 часов. От уровня B1 до B2 – 200 часов, от B2 до C1 – 200 C1, до C2 – также 200 часов .

Как правильно самостоятельно учить английский язык

Эффективно выучить английский с нуля можно бесплатно, если применять системный подход и использовать доступные инструменты по максимуму.

Английский самостоятельно — сайты, приложения, платформы

Как научиться читать на английском с нуля? Конечно, читать книги на иностранном. Предлагаем сервисы, где книги на английском можно читать бесплатно:

E-library – платформа, использующая искусственный интеллект для исследований, обучения и интеграций. Сервис позволяет бесплатно читать художественную литературу с учетом уровня английского языка. Книги можно скачивать в форматах epub, fb2, mobi, rtf, txt и mp3. Loyalbooks – архив сотен аудиокниг. На платформе собраны ресурсы не только на английском. Например, сайт также поможет выучить французский язык самостоятельно или любой другой.

В прокачке аудирования помогут следующие инструменты:

SmallTalk – платформа, которая оценивает навыки говорения. Фактически студент устно отвечает на заданные вопросы, после чего система их обрабатывает и оценивает. Youglish – ищет и подбирает видео YouTube, где звучит то или иное слово в контексте. Важно, что сайт позволяет найти примеры говорения носителей языка и проверить актуальность использования различных форм, фраз. BBC Learning English – курс английского от британского вещателя. Заметим, что курсы по английскому языку в основном включают аудио или видео из эфиров BBC. Изучение английского языка онлайн будет более эффективно, если использовать материалы BBC. На сайте вещателя упорядочены учебные программы по уровню сложности.

Преимущество приложений для изучения английского в том, что студенту достаточно открыть приложение, чтобы продолжить обучение там, где он закончил в прошлый раз. Среди бесплатных инструментов можно выбрать украинскую разработку UTalk, где доступен обучающий курс пошагово. Также обратите внимание на Drops, где методика изучения английских слов сформирована на играх.

Как легко выучить слова из английского языка — техники, принципы, лайфхаки

Один из плюс в изучении английского языка – студент уже знает множество слов по иностранному, не осознавая этого. Английский пропитал наш быт, работу и досуг. Ученые называют это техникой изучения слов посредством когнитивного сопоставления или аналогий между словами родного и иностранного языков. Например, слова Computer, Restaurant, Information, Music были взяты в русский язык фактически неизменными . Такая техника поможет студентам, только начинающим учить английские слова.

Интервальное изучение языка пригодится на высших уровнях. Техника предусматривает, что студент определяет время, через которое он будет повторять каждое слово, фразу, правило и т.д. Первые повторения могут быть спустя несколько часов после изучения, затем через день, через три дня, через неделю и т. д. Со временем интервалы будут увеличиваться. Технику можно использовать для изучения английского языка онлайн, если включить такие инструменты как Learn a Language, помогающий в изучении именно слов.

В целом в любой технике изучения иностранного языка важен принцип системности, вместе с этим нужно время от времени погружаться в языковую среду. Для этого следует разговаривать с носителями, потреблять англоязычный контент и т.д. Для изучения слов можно попробовать такой лайфхак : обозначать предметы, окружающие студента, стикерами, на которых писать название вещи на английском. Ученые называют это "пометка окружающей среды" или " речевая среда с метками". Это способ повысить эффективность погружения в язык и улучшить словарный запас.

Программа изучения английского языка с нуля может также включать этот метод. Чтобы эффективно его задействовать, нужно сделать следующие шаги: