Украина хочет ограничить космическую съемку своих территорий из-за войны

Представители Министерства обороны Украины провели переговоры с одной из крупнейших мировых компаний в сфере спутниковой съемки. По итогам встречи готовится подписание меморандума по ограничению использования снимков нашей территории, говорится в сообщении Минобороны.

Название спутниковой компании в сообщении не разглашается из соображений безопасности, однако отмечается, что это единственная организация в мире, которая обеспечивает ежесуточную фотосъемку всей территории планеты с разрешением 3-5 метров.

Замминистра обороны Екатерина Черногоренко заявила, что украинское ведомство уже прорабатывает международные нормативно-правовые механизмы, чтобы противостоять применению космической разведки в войне против Украины.

“Каждый день спутниковые компании ведут съемку территории Украины. Эти изображения может заказывать враг – через подставные компании. Поэтому мы благодарны партнерам за готовность подписать меморандум с нами и совместно реализовать механизм ограничения использования снимков нашей территории”, - отметила Черногоренко.

Также заместитель министра отметила, что такое сотрудничество должно стать примером для других спутниковых компаний, чтобы минимизировать риски использования изображений Украины врагом.

Напомним, ранее в Минобороны заявляли, что Россия, вероятно, покупает спутниковые снимки объектов на территории Украины через компании-посредники. Это подтверждают случаи, когда спутник вылетал для снимков конкретной территории, а через несколько дней (иногда недель) это место обстреливала РФ.

Кроме того, на встрече шла речь о продлении контракта со спутниковой компанией для заказа актуальных снимков территории Украины в целях обороны и безопасности.

Как спутники помогают в войне

Напомним, что в августе 2022 года фонд Сергея Притулы приобрел спутник для Вооруженных сил Украины. Необходимую сумму – 600 миллионов гривен – собрали сами украинцы за несколько дней. Средства должны были пойти на три ударных беспилотника Bayraktar для украинских военных, но турецкая компания передала дроны бесплатно.

С тех пор ВСУ получили доступ к базе данных спутниковых снимков финской компании ICEYE, что позволило военным лучше планировать оперативные операции. Только за два дня работы Минобороны с "народным спутником" было обнаружено более 60 единиц боевой техники, которую россияне пытались замаскировать в лесополосах и за другими препятствиями. По состоянию на март 2023 года космический аппарат ICEYE помог украинским защитникам обнаружить 7321 объект вражеской техники.

Заметим, что до соглашения с ICEYE украинская армия получала разведданные, в том числе спутниковые, от западных партнеров, в частности США. Например, компания Maxar периодически обнародует спутниковые снимки повреждений вражеских объектов или временно оккупированных Россией населенных пунктов Украины.

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