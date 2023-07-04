Украинцы рассказали об отношении к необходимости учить английский язык: четверть опрошенных не видят в этом нужды

Украинцев спросили, планируют ли они совершенствовать свой английский после закрепления за ним статуса языка международного общения в Украине. 60% опрошенных планируют подтянуть свой уровень знания английского, однако 24% не видят необходимости его учить.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Rakuten Viber.

Результаты опроса показали, что 60% украинцев планируют подтянуть свой английский. В частности, 22% из них уже готовы совершенствовать свой уровень владения языком, а 38% - только собираются.

Однако каждый четвертый респондент (24%) не видит для себя необходимости заниматься английским. Еще 4% полагаются на использование переводчика.

Также 12% украинцев ответили, что имеют отличный уровень знания языка.

Так, на вопрос "Будете ли вы совершенствовать английский" ответы распределились следующим образом:

У меня и так есть отличный уровень — 12%;

Да, уже планирую изучать и подтягивать — 22%;

Планирую, но никак не начну – 38%;

Мне достаточно переводчика – 4%;

Не вижу необходимости для себя – 24%.

В опросе в официальном канале Viber Украина приняло участие более 70 тысяч пользователей из Украины.

Напомним, что в День Конституции 28 июня Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №9432 о применении в Украине английского языка, предусматривающий обязательство чиновников и некоторых военных владеть этим языком.

Английский также будут внедрять на всех уровнях в сфере образования и науки. Например, будут дублировать информацию о культурных мероприятиях и артефактах в музеях на английском.

Источник фото: ua.depositphotos.com