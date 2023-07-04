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Суспільство
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Українці розповіли про ставлення до необхідності вчити англійську мову: чверть опитаних не бачать у цьому потреби

Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

Українців запитали, чи планують вони удосконалювати свою англійську після закріплення за нею статусу мови міжнародного спілкування в Україні. 60% опитаних планують підтягнути свій рівень знання англійської, проте 24% не бачать необхідності її вчити.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Rakuten Viber.

Результати опитування показали, що 60% українців планують підтягнути свою англійську. Зокрема, 22% з них вже готові вдосконалювати свій рівень володіння мовою, а 38%  — лише збираються. 

Проте кожен четвертий респондент (24%) не бачить для себе необхідності займатися англійською. Ще 4% покладаються на користування перекладачем. 

Також 12% українців відповіли, що мають чудовий рівень знання мови. 

Так, на питання "Чи будете вдосконалювати англійську" відповіді розподілилися наступним чином:

  • Я і так маю чудовий рівень — 12%;
  • Так, уже планую вивчати та підтягувати — 22%;
  • Планую, але ніяк не почну — 38%;
  • Мені достатньо перекладача — 4%;
  • Не бачу необхідності для себе — 24%.

В опитуванні в офіційному каналі Viber Україна взяли участь понад 70 тисяч користувачів з України.

Нагадаємо, що у День Конституції 28 червня Зеленський подав до Верховної Ради законопроект №9432 про застосування в Україні англійської мови, який передбачає зобов'язання чиновників та деяких військових володіти цією мовою.

Англійську також будуть впроваджувати на всіх рівнях в сфері освіти та науки. Наприклад, дублюватимуть інформацію про культурні заходи та артефакти в музеях англійською.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ніна Комащенко