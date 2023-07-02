Голова Мінцифри пояснив ініціативу Зеленського про відмову від українського дубляжу англомовних фільмів

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає доцільною поступову відмову від українського дубляжу при демонстрації англомовних фільмів у кінотеатрах, яка передбачена законопроектом, запропонованим президентом Володимиром Зеленським. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Поступове впровадження в кінотеатрах фільмів без українського дубляжу допоможе розвинути український кінематограф. З’явиться більше топових українських стрічок, а режисери та актори зможуть продемонструвати свій максимум. Український кінематограф залучатиме більше інвестицій. У подальшому це створить новий бум в індустрії українських фільмів", - вважає міністр.

Також перегляд фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу, на його думку, "прокачає скіли українців з англійської". Він вказав, що значна кількість країн показують кіно англійською із субтитрами.

"Україна об’єднує найуспішніші світові кейси, щоб кожен вивчив англійську мову. Дубляж переходитиме у сферу стримінгових компаній. За час повномасштабного вторгнення ринок українського дубляжу зріс. На Netflix з’явилася величезна кількість контенту, дубльованого українською мовою українськими акторами. І ця тенденція продовжуватиметься", - прогнозує віце-прем'єр.

Зазначимо, що законопроєктом №9432 про застосування англійської мови в Україні, внесеним Зеленським 28 червня, передбачено, що 50% іноземних фільмів англійською мовою, що йтимуть в українських кінотеатрах в 2025 році, мають демонструватися мовою оригіналу із субтитруванням українською. В 2026 році їхня частка має становити вже 75%, а з 2027 року передбачено повну відмову від синхронного дубляжу.

"Але відсотки можуть змінитися між першим та другим читанням у парламенті. Це питання обговорень і дискусій", - прокоментував при цьому зазначену норму міністр цифрової трансформації.

В свою чергу, міністр освіти та науки Оксен Лісовий прокоментував на своїй сторінці в Facebook зазначену ініціативу, вказавши на ефективність споживання розважального контенту для вивчення мов.

"У питаннях кіноіндустрії в мене немає експертизи, але як споживач можу сказати, що розважальний контент іноземною мовою – дуже ефективний інструмент для якнайшвидшого оволодіння мовою. Також це може бути стимулом для розвитку українського дубляжу на стримінгових платформах", - зазначив він.

Профільний міністр вказав, що братися за вивчення англійської треба чимраніше, "що і пропонується у новому законопроєкті - якісна англійська з садочку і протягом життя".

"Англійська – це мова науки. Усі сучасні дослідження публікуються англійською. Медичні, економічні, технологічні, поведінкові, освітні… Топові світові журнали виходять англійською. І це знання, необхідні для того, щоб бути у своїй галузі в топі", - зазначив чиновник.

Також, за його словами, англійська є "мовою освіти", що демонструє рейтинг найкращих університетів світу, в першій десятці якого - такі заклади як Оксфорд, Каліфорнійський технологічний університет, Гарвард, Стенфорд тощо.

"Якою мовою треба володіти, щоб навчатися там, питання риторичне. Безліч крутих освітніх курсів і програм можна пройти англійською. Отримати омріяне стажування за кордоном (щоб потім повернутися і розвивати Україну) – також", - додав Лісовий.

Крім цього, важливість вивчення "мови глобального світу", як вказав міністр, є актуальним, бо Україна сьогодні "набуває нову геополітичну роль", а більшість її стратегічних партнерів "говорить з нами саме англійською".

При цьому він запевнив, що розвиток англійської "точно не йтиме всупереч розвитку української", оскільки метою влади є "посилити все українське" за рахунок виходу на глобальний ринок, і англійська мова є одним з необхідних для цього інструментів.