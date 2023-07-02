Глава Минцифры объяснил инициативу Зеленского об отказе от украинского дубляжа англоязычных фильмов

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает целесообразным постепенный отказ от украинского дубляжа при демонстрации англоязычных фильмов в кинотеатрах, предусмотренный законопроектом, предложенным президентом Владимиром Зеленским. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Постепенное внедрение в кинотеатрах фильмов без украинского дубляжа поможет развить украинский кинематограф. Появятся больше топовых украинских лент, а режиссеры и актеры смогут продемонстрировать свой максимум. Украинский кинематограф будет привлекать больше инвестиций. В дальнейшем это создаст новый бум в индустрии украинских фильмов", - считает министр.

Также просмотр фильмов в кинотеатрах на языке оригинала, по его мнению, "прокачает скиллы украинцев по английскому". Он указал, что значительное количество стран показывают кино на английском с субтитрами.

"Украина объединяет самые успешные мировые кейсы, чтобы каждый выучил английский язык. Дубляж будет переходить в сферу стриминговых компаний. За время полномасштабного вторжения рынок украинского дубляжа вырос. На Netflix появилось огромное количество контента, дублированного на украинском языке украинскими актерами. В дальнейшем это создаст новый бум в индустрии украинских фильмов", – полагает вице-премьер.

Отметим, что законопроектом №9432 о применении английского языка в Украине, внесенным Зеленским 28 июня, предусмотрено, что 50% иностранных фильмов на английском языке, которые будут идти в украинских кинотеатрах в 2025 году, должны демонстрироваться на языке оригинала с субтитрованием на украинском. В 2026 году их доля должна составить уже 75%, а с 2027 года предусмотрен полный отказ от синхронного дубляжа.

"Однако проценты могут измениться между первым и вторым чтением в парламенте. Это вопрос обсуждений и дискуссий", - прокомментировал при этом указанную норму министр цифровой трансформации.

В свою очередь министр образования и науки Оксен Лисовой прокомментировал на своей странице в Facebook указанную инициативу, указав на эффективность потребления развлекательного контента для изучения языков.

"В вопросах киноиндустрии у меня нет экспертизы, но как потребитель могу сказать, что развлекательный контент на иностранном языке – очень эффективный инструмент для скорейшего овладения языком. Также это может являться стимулом для развития украинского дубляжа на стриминговых платформах", - отметил он.

Профильный министр указал, что браться за изучение английского надо как можно ранее, "что и предлагается в новом законопроекте - качественный английский с садика и в течение жизни".

"Английский – это язык науки. Все современные исследования публикуются на английском. Медицинские, экономические, технологические, поведенческие, образовательные… Топовые мировые журналы выходят на английском. И это знания, необходимые для того, чтобы быть в своей отрасли в топе", - отметил чиновник.

Также, по его словам, английский является "языком образования", что демонстрирует рейтинг лучших университетов мира, в первой десятке которого - такие заведения как Оксфорд, Калифорнийский технологический университет, Гарвард, Стэнфорд и тому подобные.

"Каким языком нужно владеть, чтобы учиться там, - вопрос риторический. Множество крутых образовательных курсов и программ можно пройти на английском. Получить желаемую стажировку за границей (чтобы потом вернуться и развивать Украину) – тоже", - добавил Лесной.

Кроме этого, важность изучения "языка глобального мира", как указал министр, актуальна ввиду того, что Украина сегодня "приобретает новую геополитическую роль", а большинство ее стратегических партнеров "говорит с нами именно на английском".

При этом он заверил, что развитие английского "точно не пойдет вопреки развитию украинского", поскольку целью власти является "усилить все украинское" за счет выхода на глобальный рынок, и английский язык является одним из необходимых для этого инструментов.