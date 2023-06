Минкульт объявил о запуске англоязычного медиа The Gaze

Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" запускает украинское иновещание на английском языке - The Gaze.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

The Gaze будет вещать по-английски для иностранной аудитории: знакомить поближе с Украиной как частью Европы, с украинцами, с историей, природой, культурой, политикой, экономикой и влиянием на глобальное будущее. Платформа будет совмещать топовые новости, репортажи, развлекательный контент, аналитические материалы и стриминговые форматы.

"Ключевая задача The Gaze - стать тем информационным пространством, где украинские нарративы, герои, истории будут органично представлены через темы и ценности интересные и понятные широкой аудитории западного мира, для которого часть Европы восточнее Берлина пока остается terra incognita", - резюмировал Ткаченко.

В целом сложности The Gaze состоит из трех ключевых блоков: ленты новостей, аналитики и видео. Как сообщает "Детектор медиа", уже запущено политическое токшоу Talk For More с ведущим Генри Кином (Henry Keen) и развлекательное шоу новостей Hidden Angle. Видеоконтент The Gaze доступен на сайте и на ютуб-канале.

В Минцифре подчеркнули, что аудитория проекта будет, по замыслу, совпадать с перечнем государств, оказывающих Украине наибольшую поддержку во время войны и имеющих большой интерес к Украине.

Ранее ГП МПИУ запускало телеканал FREEДОМ – государственный украинский русскоязычный иноязычный канал. Государственные каналы финансируются за счет налогоплательщиков. На 2023 год планировали заложить в госбюджет более 1,4 млрд грн на каналы Дом и Freedom, а также на компенсацию за произведенный контент.