Депутаты решили разрешить Нацсовету по телевидению обращаться за помощью к военным

В понедельник, 18 июля, Верховная Рада приняла за основу закон (№ 7345 ), разрешающий Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания в условиях военного положения обращаться к военному командованию, чтобы оно соответственно отреагировало на нарушение телерадиоорганизаций, если те будут транслировать российскую пропаганду.

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Принятие соответствующего законопроекта за основу поддержал 241 народный депутат.

Инициаторы законопроекта объясняют, что предложенные в нем нормы обеспечат возможность во время действия военного состояния оперативно реагировать на отдельные нарушения лицензиатами требований действующего законодательства и позволят урегулировать отдельные вопросы их деятельности.

Авторы документа в нем отдельно прописали запрет телерадиоорганизациям транслировать российскую пропаганду и использовать символику, как говорится в законопроекте, "российского нацистского тоталитарного режима".

В случае выявления признаков нарушений действующего закона (речь идет, в частности, о запрете распространять материалы, в которых оспариваются или оправдываются преступления коммунистического или нацистского режима), Нацсовет сможет применять особую процедуру привлечения вещателей к ответственности за такие нарушения.

При этом вещатели должны предоставить Нацсовету свои письменные объяснения в течение не менее трех рабочих дней. Если же Нацсовет оштрафует лицензиата, последний должен заплатить штраф в течение шести дней после опубликования такого решения на сайте регулятора.

Если лицензиат уложится в сроки, размер штрафа составит 50% от указанного в решении регулятора. В противном случае Нацсовет обратится в суд с иском по его взысканию, при этом размер штрафа увеличивается на 100% от размера указанного в соответствующем решении.

Напомним, что в этот же день Рада расширила перечень лиц, освобождаемых от призыва во время мобилизации.