Рада розширила перелік осіб, які звільняються від призову під час мобілізації

Верховна Рада 18 липня розширила перелік людей, які не підлягають призову під час мобілізації на громадян, чиї рідні загинули на війні з Російською Федерацією.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що за основу проголосувало 298 парламентарів.

Нардеп додав, що підготовка до другого читання буде за скороченою процедурою, тобто 7 днів на правки.

Таким чином, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Такі особи можуть бути призвані за їх згодою.

Разом з тим, слід підкреслити, що це не означає дозвіл на виїзд за кордон таким військовозобов’язаним.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗС України дійшов висновку, що наразі немає потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.