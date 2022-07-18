Рада намерена освободить от призыва в армию родственников погибших во время войны

Верховная Рада намерена признать не подлежащими призыву на воинскую службу по мобилизации родственников погибших во время войны. За соответствующий законопроект №7481 в первом чтении проголосовало 298 депутатов.

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Примечательно, что документ поддержало большинство присутствовавших нардепов во всех фракциях и группах, ни один не проголосовал против и ни один не воздержался.

Законопроект предусматривает освобождение от призыва военнообязанных женщин и мужчин, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время военного положения.

В то же время предлагается прописать, что такие лица могут быть призваны на военную службу по собственному согласию, но только по месту жительства. В настоящее время такая возможность предусмотрена только для лиц с инвалидностью.

При этом депутаты, хотя и в заметно меньшем количестве - 269, поддержали решение о сокращении рассмотрения законопроекта во втором чтении (7 дней на предложение депутатами своих правок).

В случае принятия документ в целом соответствующий закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования. Отметим также, что авторами проекта закона, внесенного менее месяца назад - 22 июня, является группа их 28 депутатов во главе с Марьяной Безуглой (из них 26 представляют пропрезидентскую фракцию "Слуга народа").

Отметим также, что на днях в управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины разъяснили, что выдача повесток в публичных местах вовсе не означает, что соответствующего гражданина сразу призывают в армию.