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Вручення повістки не означає миттєвого призову до лав ЗСУ - Міноборони
Видача повісток у будь-якому не забороненому законом місті не означає, що цього громадянина відразу призивають до лав Збройних сил України або інших військових формувань. У більшості випадків - це зовсім не так.
Про це розповів начальник Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.
За його словами, повістка в першу чергу вручається для того, щоб громадянин з’явився до територіального центру комплектування, і начальник цього центру зміг уточнити його військово-облікові дані та стан здоров’я.
"Роздача повісток не означає, що цю людину, цього громадянина військовозобов’язаного відразу призивають до лав ЗСУ або інших військових формувань. В 90% і навіть більше – це зовсім не так. Ця повістка, в першу чергу, вручається для того, щоб громадянин з’явився до територіального центру комплектування і начальник цього центру зміг уточнити його військово-облікові дані, стан здоров’я і, можливо, потім за потреби вже призивати до служби в армії, якщо він відповідає всім критеріям", - пояснив Горбач.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він додав, що видати можуть повістку у будь-якому місці, не заборонене законом. Це пов’язано з тим, що начальники територіальних центрів комплектування обирають найбільш ймовірні місця, де за найкоротший час можна виконати задачу.
"Недоцільно ходити по житлових кварталах, де встановлені домофони, стукати в зачинені двері. Тому керівники центрів обирають громадські місця, де є велике скупчення народу, аби вручити повістки якнайбільшій кількості людей", - сказав Горбач.
Зокрема, згідно з законодавством, повістку може підписати не лише начальник центру комплектування, а й керівник установи, керівник селищної ради та інші посадові особи.
"Військовий комісар може видати розпорядження, в якому вказати строки, прізвища військовозобов’язаних, і таким способом зобов’язати посадових осіб сповістити військовозобов’язаних, аби вони з’явились у певний термін до центрів комплектування", - зазначив Роман Горбач.
Також він розповів, як формуються мобілізаційні плани.
"Комплектування військових частин в основному проходить по територіальному принципу, ми маємо інформацію завдяки військовому обліку, де, скільки, в якому регіоні перебуває за певними спеціальностями громадян на військовому обліку. Але якщо певних спеціалістів немає в цьому регіоні, то можуть залучатися з інших", - підкреслив він.
Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков вважає, що служити Україні й захищати її - це точно не має бути покаранням. Тому він не підтримує вручення повісток громадянам як покарання за щось, зокрема, перевищення швидкості на дорогах.