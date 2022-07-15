ЗСУ знищили вже 38 тисяч окупантів, - Генштаб

Станом на 15 липня на 142-й день повномасштабної війни загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 38 тисяч осіб. Дані уточнюються.

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.07 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 38000 (+130) осіб ліквідовано

танків ‒ 1672 (+5) од.

бойових броньованих машин – 3866 (+14) од.

артилерійських систем – 842 (+2) од.

РСЗВ – 247 (+0) од.

засоби ППО – 109 (+0) од.

Літаків – 220 (+1) од.

вертольотів – 188 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681 (+0) од.

крилаті ракети – 155 (+0)

кораблі/катери - 15 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 2731 (+11) од.

спеціальна техніка - 67 (+0)

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Краматорському напрямі.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, щоб приховати реальну кількість втрат серед особового складу армії країни-агресора РФ, окупанти регулярно спалюють тіла вбитих військових.

Зазначимо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області "адміністрація" загарбників терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники для зберігання тіл убитих російських військових .

Оскільки Росія не хоче забирати загиблих військових та повернути їх сім'ям, Кабмін ухвалив постанову про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців Російської Федерації, а також незаконних збройних формувань.