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ЗСУ знищили вже 38 тисяч окупантів, - Генштаб
Станом на 15 липня на 142-й день повномасштабної війни загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 38 тисяч осіб. Дані уточнюються.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.07 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 38000 (+130) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1672 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 3866 (+14) од.
- артилерійських систем – 842 (+2) од.
- РСЗВ – 247 (+0) од.
- засоби ППО – 109 (+0) од.
- Літаків – 220 (+1) од.
- вертольотів – 188 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681 (+0) од.
- крилаті ракети – 155 (+0)
- кораблі/катери - 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2731 (+11) од.
- спеціальна техніка - 67 (+0)
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Краматорському напрямі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, щоб приховати реальну кількість втрат серед особового складу армії країни-агресора РФ, окупанти регулярно спалюють тіла вбитих військових.
Зазначимо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області "адміністрація" загарбників терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники для зберігання тіл убитих російських військових .
Оскільки Росія не хоче забирати загиблих військових та повернути їх сім'ям, Кабмін ухвалив постанову про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців Російської Федерації, а також незаконних збройних формувань.