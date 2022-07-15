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ВСУ уничтожили уже 38 тысяч оккупантов, - Генштаб

ВСУ уничтожили уже 38 тысяч оккупантов, - Генштаб
Уничтоженная техника врага. Фото: ВСУ

По состоянию на 15 июля на 142 день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 38 тысяч человек. Данные уточняются.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.07 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 38000 (+130) человек ликвидировано
  • танков ‒ 1672 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин – 3866 (+14) ед.
  • артиллерийских систем – 842 (+2) ед.
  • РСЗО – 247 (+0) ед.
  • средства ПВО – 109 (+0) ед.
  • самолетов – 220 (+1) ед.
  • вертолетов – 188 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 681 (+0) ед.
  • крылатые ракеты – 155 (+0)
  • корабли/катера — 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2731 (+11) ед.
  • специальная техника — 67 (+0)

Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Краматорском направлении.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, чтобы скрыть реальное количество потерь среди личного состава армии  страны-агрессора РФ, оккупанты регулярно сжигают тела убитых военных.

Отметим, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области "администрация" захватчиков срочно ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники для хранения тел убитых российских военных.

Так как Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.

Автор:
Светлана Манько