Депутати вирішили дозволити Нацраді з телебачення звертатися по допомогу до військовиків

У понеділок, 18 липня, Верховна Рада прийняла за основу закон (№ 7345 ), який дозволяє Нацраді з питань телебачення і радіомовлення в умовах воєнного стану звертатися до військового командування, аби воно відповідно відреагувало на порушення телерадіоорганізацій, якщо ті транслюватимуть російську пропаганду.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Прийняття відповідного законопроєкту за основу підтримав 241 народний депутат.

Ініціатори законопроєкту пояснюють, що запропоновані у ньому норми забезпечать можливість під час дії воєнного стану оперативно реагувати на окремі порушення ліцензіатами вимог чинного законодавства і дадуть змогу врегулювати окремі питання щодо їхньої діяльності.

Автори документу окремо у ньому прописали заборону телерадіоорганізаціям транслювати російську пропаганду і використовувати символіку, як говориться в законопроєкті, "російського нацистського тоталітарного режиму".

У разі виявлення ознак порушень чинного закону (йдеться, зокрема, про заборону поширювати матеріали, в яких заперечуються або виправдовуються злочини комуністичного чи нацистського режиму) Нацрада зможе застосовувати особливу процедуру притягнення мовників до відповідальності за такі порушення.

При цьому мовники мають надати Нацраді свої письмові пояснення протягом не менш як трьох робочих днів. Якщо ж Нацрада оштрафує ліцензіата, то останній має сплатити штраф протягом шести днів опісля опублікування такого рішення на сайті регулятора.

Якщо ліцензіат вкладеться в строки, розмір штрафу становитиме 50% від зазначеного у рішенні регулятора. Інакше Нацрада звернеться до суду з позовом щодо його стягнення, при цьому розмір штрафу збільшується на 100% від розміру зазначеного у відповідному рішенні.

Нагадаємо, що цього ж дня Рада розширила перелік осіб, які звільняються від призову під час мобілізації.