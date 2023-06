Мінкульт оголосив про запуск англомовного медіа The Gaze

Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" запускає українське іномовлення англійською мовою — The Gaze.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

The Gaze буде мовити англійською для іноземної аудиторії: знайомитиме ближче з Україною як частиною Європи, з українцями, з історією, природою, культурою, політикою, економікою та впливом на глобальне майбутнє. Платформа поєднуватиме топові новини, репортажі, розважальний контент, аналітичні матеріали та стримінгові формати.

"Ключова задача The Gaze — стати тим інформаційним простором, де українські наративи, герої, історії будуть органічно представлені через теми й цінності цікаві та зрозумілі широкій аудиторії західного світу, для якого частина Європи на схід від Берліна поки що залишається terra incognita", — резюмував Ткаченко.

Загалом The Gaze складається з трьох ключових блоків: стрічки новин, аналітики та відео Як повідомляє "Детектор медіа", вже запущено політичне токшоу Talk For More з ведучим Генрі Кіном (Henry Keen) та розважальне шоу новин Hidden Angle. Відеоконтент The Gaze доступний на сайті та на ютуб-каналі.

У Мінцифри підкреслили, що аудиторія проєкту буде, за задумом, збігатися з переліком держав, які надають Україні найбільшу підтримку під час війни і мають великий інтерес до України.

Раніше ДП МПІУ запускало телеканал FREEДОМ - державний український російськомовний канал іномовлення. Державні канали фінансуються за рахунок платників податків. На 2023 рік планували закласти в держбюджет понад 1,4 млрд грн на канали "Дім" та Freedom, а також на компенсацію за вироблений контент.