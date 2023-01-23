Трендовые и новые английские слова для вашего словаря

Осваивать язык без лексики — невозможно, ведь как найти общий язык со своим собеседником без слов? Выражать свои мысли точно и понятно помогают устоявшиеся выражения, идиомы и другие лексические единицы.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Осваивать язык без лексики — невозможно, ведь как найти общий язык со своим собеседником без слов? Выражать собственные мысли точно и понятно помогают устоявшиеся выражения, идиомы и другие лексические единицы.

Для того чтобы в совершенстве овладеть уровнем английского языка, есть определенный список лексики, которую студент должен знать как употреблять, произносить и писать. Поэтому расширять словарный запас нужно каждому.

В то же время стоит делать это максимально эффективно, а потому сначала следует оценить свои знания на старте. Например, тест на уровень английского — лучший инструмент проверки.

Кроме того, важно совершенствовать лексикон, наполняя его актуальными новыми словами, которые часто используют native speakers.

Итак, посмотрим на популярные слова в английском языке конца 2022 — начала 2023 года!

Goblin mode – режим Гоблина

Это понятие стало "словом года" по версии Oxford English. Оно означает неприемлемое поведение, отвергающее социальные ожидания и нормы, предусматривающее нечистоплотность и алчность. Такой процесс является актом противостояния определенным событиям, которые не нравятся человеку.

Gaslighting - газлайтинг

Слово 2022 года по версии Merriam-Webster, означающее длительное психологическое влияние на жертву, чтобы заставить ее начать сомневаться в собственных мыслях, действиях, воспоминаниях. В результате жертва находится в постоянном стрессе и сомневается в собственной психической стабильности.

Permacrisis - пермакризис

Это сочетание слов "перманентный" и "кризис", что стало словом года от Collins Dictionary. Объясняется это тем, что большинство людей испытывают постоянный стресс, напряжение и кризис во всех сферах жизни: политической, экономической, социальной.

Язык живой, если развивается, поэтому посмотрим на новые слова в английском языке и их значение. В русском языке нет аналогов для этих слов, поэтому их почти не используют, хотя они точно описывают некоторые явления.

Sharent – папа или мама ребенка, которые чрезмерно демонстрируют в сети жизнь своего ребенка.

Situationship – тип отношений, когда партнеры уже не друзья, но еще не пара.

Fitspiration — кто-то или что-то способное вдохновить людей заниматься спортом, улучшать свое тело и здоровье.

Metaverse – пространство в виртуальной реальности, где пользователи могут общаться между собой и взаимодействовать с разными сгенерированными элементами виртуальной реальности.

Partygate – скандал из-за вечеринки. Это слово пошло со времен коронавируса, когда некоторые должностные лица оказались в эпицентре скандала из-за нарушения ограничений и организации вечеринок.

Review bomb — понятие, описывающее меры, предпринятые для умышленного занижения рейтинга продукта, компании. Такое мнение не является подлинным отражением общественного, а скорее является полуорганизованной атакой.

Hopepunk — жанр искусства, фантастики, пропагандирующий оптимизм, доброту, мягкость и сотрудничество как единственный метод в борьбе за лучшее будущее мира.

На пути к новому уровню знаний следует обзавестись поддержкой надежного проводника — квалифицированного преподавателя, который поможет правильно подобрать учебные материалы. А начать следует с оценки своих способностей. Платформа от Grade может помочь с объективной оценкой, четко поставить цель и встретить профессионального наставника. Подробнее об этом в видео ниже!

Пополняйте словарный запас полезными словами и выражениями, развивайте свои speaking и reading skills и желанный уровень станет реальностью!