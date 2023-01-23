Трендові та нові англійські слова для вашого словника

Опановувати мову без лексики — неможливо, адже як порозумітись зі своїм співрозмовником без слів? Висловлювати власні думки точно та зрозуміло допомагають сталі вирази, ідіоми та інші лексичні одиниці.

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Опановувати мову без лексики — неможливо, адже як порозумітись зі своїм співрозмовником без слів? Висловлювати власні думки точно та зрозуміло допомагають сталі вирази, ідіоми та інші лексичні одиниці.

Для того, щоб досконало опанувати рівень англійської мови, є визначений список лексики, яку студент має знати як вживати, вимовляти та писати. Тому розширювати словниковий запас необхідно кожному.

Водночас слід робити це максимально ефективно, а тому спочатку варто оцінити свої знання. Наприклад, тест на рівень англійської — найкращий інструмент перевірки.

Крім того, важливо вдосконалювати лексикон, наповнюючи його актуальними, новими словами, які часто використовують native speakers.

Тож, погляньмо на популярні слова в англійській мові кінця 2022 — початку 2023 року!

Goblin mode — режим Гобліна

Це поняття стало “словом року” за версією Oxford English. Воно означає неприйнятну поведінку, яка відкидає соціальні очікування та норми, що передбачає неохайність та ледачість. Такий процес є актом протистояння певним подіям, які не подобаються людині.

Gaslighting — газлайтинг

Слово 2022 року за версією Merriam-Webster, яке означає тривалий психологічний вплив на жертву, аби змусити її почати сумніватись у власних думках, діях, спогадах. У результаті жертва перебуває у постійному стресі та сумнівається у власній психічній стабільності.

Permacrisis — пермакриза

Це поєднання слів “перманентний” та “криза”, що стало словом року від Collins Dictionary. Пояснюється це тим, що більшість людей відчувають постійний стрес, напруження та кризу в усіх сферах життя: політичній, економічній, соціальній.

Мова жива, якщо розвивається, а тому погляньмо на нові слова в англійській мові та їхнє значення. В українській відповідників для цих слів немає, тому їх майже не використовують, хоча вони й влучно описують деякі явища.

Sharent — тато або мама дитини, які надмірно демонструють у мережі життя своєї дитини.

Situationship — тип відносин, коли партнери вже не друзі, але ще не пара.

Fitspiration — хтось або щось, що здатне надихнути людей займатись спортом, покращувати своє тіло та здоровʼя.

Metaverse — простір у віртуальній реальності, де користувачі можуть комунікувати між собою та взаємодіяти з різними згенерованими елементами віртуальної реальності.

Partygate — скандал через вечірку. Це слово пішло з часів коронавірусу, коли деякі посадові особи опинилися в епіцентрі скандалу через порушення обмежень та організацію вечірок.

Загалом, “gate” в англомовних словах вказує на назву певного скандалу або цілої низки подій, які викликали резонанс, наприклад, Elsagate, gamergate.

Review bomb — поняття, що описує заходи, здійснені для навмисного заниження рейтингу продукту, компанії. Така думка не відповідає суспільному баченню, а скоріше є напіворганізованою атакою.

Hopepunk — жанр мистецтва, фантастики, який пропагує оптимізм, доброту, мʼякість та співпрацю як єдиний метод у боротьбі за краще майбутнє.

На шляху до нового рівня знань варто залучитись підтримкою надійного провідника — кваліфікованого викладача, який допоможе правильно підібрати навчальні матеріали. А розпочати варто з оцінки своїх здібностей. Платформа від Grade може допомогти з обʼєктивною оцінкою, чітко поставити мету, віднайти свій шлях до неї й зустріти професійного наставника. Докладніше про це у відео нижче!

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