Як вивчити англійську мову самостійно та безкоштовно: техніки, поради, лайфхаки

Англійська – це міжнародна мова і в майбутньому стане фактично обов’язковою в низці сфер в Україні. Основа будь-якого принципу вивчення – це системність, проте процес навчання можна урізноманітнити додатковими інструментами, що допоможе краще засвоювати матеріал. Пропонуємо ознайомитися з платформами, застосунками, лайфхаками та взяти до уваги поради, які стануть в пригоді для самостійного вивчення англійської мови.

Як можна самостійно вивчити англійську мову

Існує чимало принципів вивчення англійської мови самостійно, але успіх насамперед залежить від зусиль студента. Втім, гармонійно підібрана система навчання може прискорити досягнення поставлених цілей. Пропонуємо розглянути чотири основні засади, які допоможуть сформувати план вивчення англійської мови самостійно.

Розставити пріоритети та намітити цілі

Так званий принцип доцільності передбачає, що студент, який обрав самостійне вивчення мови, має першочергово чітко сформулювати мету, яку він переслідує. Поширені запити по типу “для подорожей” або “щоб дивитися фільмі в оригіналі” не мотивують вивчити англійську. Необхідно обрати конкретні довгострокові та короткострокові цілі, аби чітко фіксувати свої результати та бачити прогрес. Наприклад, “пройти співбесіду для омріяної посади” — завдання на перспективу; “поповнити запас слів для вільного спілкування з замовниками на фрілансі” — короткострокова .

Вивчити англійську самостійно можна, якщо “рухатися по спіралі”

Цей метод передбачає поступове освоєння теми з переходом від легкого до складного, але з періодичністю. Почніть з вивчення простих часів та слів, після можна повертатися до складніших форм в тих самих темах — і далі рухатися ніби по спіралі.

Занурення в мовне середовище

Оточити себе іноземною можна за допомогою соцмереж, платформ та сервісів. Дивіться фільми, слухайте музику, читайте книги, головне — все англійською. Поширена практика переведення гаджетів на англійську мову. Найважливіше — регулярно чути, розуміти та застосовувати іноземну.

Для вивчення іноземної мови важливо стабільно виділяти декілька годин на тиждень / Фото: Depositphotos

Англійська мова без репетитора — принципи та поради

Під час вивчення іноземної мови завдання вчителя — забезпечити системність та надання якісних і корисних матеріалів. Щоб отримати те саме, але без репетитора, студент має зробити наступне:

Сформулювати конкретну ціль . Мета на кшталт “вчити, щоб знати” не мотивує на тривале навчання. Тому подумайте, навіщо вивчити англійську мову та до якого часу потрібно досягти певного рівня. Важливо, щоб цілі мали часові рамки. Створити план самостійного вивчення англійської мови . Мозок людини влаштований таким чином, що відкладає довгострокові задачі. Якщо умовно складе завдання розбити на частини, то кожну з них виконати буде простіше. Такими частинами можуть бути пункти плану навчання.

Важливо урізноманітнювати процес інструментами . Окрім тренування граматики на тренажерах, можна переглядати фільми чи слухати музику англійською відповідно до рівня знань мови. Програма вивчення англійської мови з нуля може включати мультики з легкою лексикою.

Скільки потрібно часу для вивчення англійської мови

В більшості країн використовують систему Common European Framework of Reference (CEFR) для оцінки знань англійської мови. Згідно з CEFR, є шість рівнів англійської мови:

Beginner, Elementary (A1);

Pre-Intermediate (A2);

Intermediate (B1);

Upper-Intermediate (B2);

Advanced (C1);

Proficiency (C2).

Від одного рівня до вищого потрібна визначена кількість годин навчання. Якщо уроки англійської мови починаються з нуля, то аби досягти рівня A1, студенту знадобиться 70 годин. Від A1 до A2 — 150 годин. Найбільше часу потрібно аби підвищити рівень з A2 до B1 — 300 годин. Від рівня B1 до B2 — 200 годин, від B2 до C1 — 200 C1, до C2 — також 200 годин .

Як правильно самостійно вчити англійську мову

Ефективно вивчити англійську мову з нуля можна безкоштовно, якщо застосовувати системний підхід та використовувати доступні інструменти по максимуму.

Англійська самостійно — сайти, додатки, платформи

Як навчитися читати англійською з нуля? Звичайно, що читати книги іноземною. Пропонуємо сервіси, де книги англійською можна читати безкоштовно:

E-library — платформа, яка використовує штучний інтелект для досліджень, навчання та інтеграцій. Сервіс дозволяє безкоштовно читати художню літературу з урахуванням рівня англійської. Книги можна скачувати у форматах epub, fb2, mobi, rtf, txt та mp3. Loyalbooks — архів сотень аудіокниг. На платформі зібрані ресурси не лише англійською. Наприклад, сайт також допоможе вивчити французьку мову самостійно або будь-яку іншу.

У прокачці аудіювання допоможуть такі інструменти:

SmallTalk — платформа, яка оцінює навички говоріння. Фактично студент усно дає відповіді на задані запитання, після чого система їх обробляє та оцінює. Youglish — шукає та підбирає відео YouTube, де звучить те чи інше слово в контексті. Важливо, що сайт дозволяє знайти приклади говоріння носіїв мови та перевірити актуальність використання різних форм, фраз тощо. BBC Learning English — курс англійської від британського мовника. Зауважимо, що курси з англійської мови переважно включають саме аудіо чи відео з ефірів BBC. Вивчення англійської мови онлайн буде більш ефективним, якщо використовувати матеріали BBC. На сайті мовника упорядковані навчальні програми за рівнем складності.

Перевага застосунків для вивчення англійської у тому, що студенту достатньо відкрити додаток, щоб продовжити навчання там, де він закінчив попереднього разу. Серед безкоштовних інструментів можна обрати українську розробоку UTalk, де доступний навчальний курс покроково. Також зверніть увагу на Drops, де методика вивчення англійських слів сформована на іграх.

Як легко вивчити слова з англійської мови — техніки, принципи, лайфхаки

Один із плюс у вивченні англійської мови — студент вже знає безліч слів з іноземної, не усвідомлюючи цього. Англійська просочила наш побут, роботу та дозвілля. Вчені називають це технікою вивчення слів за допомогою когнітивного зіставлення або аналогій між словами з рідної та іноземної мов. Наприклад, слова Computer, Restaurant, Information, Music були запозичені в українську мову фактично незмінними . Така техніка допоможе студентам, які тільки починають вчити англійські слова.

Інтервальне вивчення мови стане в пригоді на вищих рівнях. Техніка передбачає, що студент визначає час, через який він буде повторювати кожне слово, фразу, правило тощо. Перші повторення можуть бути через декілька годин після вивчення, потім через день, через три дні, через тиждень і т. д. З часом інтервали будуть збільшуватися. Техніку можна використовувати для вивчення англійської мови онлайн, якщо використовувати такі інструменти як Learn a Language, який допомагає у вивченні саме слів.

Загалом в будь-якій техніці вивчення іноземної мови важливим є принцип системності, разом з цим потрібно час від часу занурюватися в мовне середовище. Для цього варто розмовляти з носіями, споживати англомовний контент тощо. Для вивчення слів можна спробувати такий лайфхак : позначати предмети, які оточують студента, стікерами, на яких писати назву речі англійською. Вчені називають це "мітка мовного середовища" або "мовне середовище з мітками". Це спосіб підвищити ефективність занурення в мову і покращити словниковий запас.

Програма вивчення англійської мови з нуля також може включати цей метод. Щоб ефективно його задіяти, потрібно зробити такі кроки: