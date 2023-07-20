Український дубляж залишається. З законопроєкту про англійську мову вилучать вимогу щодо фільмів

Гуманітарний комітет Верховної Ради підтримав президентський законопроєкт №9432 про надання англійській мові статусу міжнародної, але з вилученням норм про кіно та телебачення.

Про це 20 липня в Facebook повідомив нардеп Володимир Вʼятрович.

Рішення має "захистити" українську від норм законопроєкту, які могли зменшити її використання. Тому вилучать такі пункти:

вимога демонстрування англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу;

зміни до закону про кінематографію;

зміни до закону про державну мову в частині кіно;

зміни до закону про медіа про зниження квоти україномовних програм.

"Дякую колегам за мудре державницьке рішення, яке дозволить розглядати законопроєкт без вибухонебезпечних антиукраїнських норм", — прокоментував Вʼятрович.

Зауважимо, що раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що вважає доцільною поступову відмову від українського дубляжу при демонстрації англомовних фільмів у кінотеатрах, яка передбачена законопроєктом. Водночас активісти виступали категорично проти такої норми та закликали врятувати український дубляж.

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