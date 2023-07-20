Украинский дубляж остается. Из законопроекта об английском языке исключат требование к фильмам

Гуманитарный комитет Верховной Рады поддержал президентский законопроект №9432 о предоставлении английскому языку статуса международного, но с исключением норм о кино и телевидении.

Об этом 20 июля в Facebook сообщил нардеп Владимир Вятрович.

Решение должно "защитить" украинский от норм законопроекта, которые могли уменьшить его использование. Поэтому уберут следующие пункты:

требование демонстрации англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала;

изменения в закон о кинематографии;

изменения в закон о государственном языке в части кино;

изменения в закон о медиа о снижении квоты украиноязычных программ.

"Благодарю коллег за мудрое государственное решение, которое позволит рассматривать законопроект без взрывоопасных антиукраинских норм", — прокомментировал Вятрович.

Заметим, что ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что считает целесообразным постепенный отказ от украинского дубляжа при демонстрации англоязычных фильмов в кинотеатрах. В то же время, активисты выступали категорически против такой нормы и призвали спасти украинский дубляж.

Источник фото: ua.depositphotos.com